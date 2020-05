Beslutning: Træk tænder for at rette gebisset

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 22. maj 2020 - 17:50

Tandplejen i Nuuk har siden 2019 været nødsaget til at indstille nye tandbøjlebehandlinger.

Der mangler fastansatte for at kunne opretholde et fagligt forsvarligt tilbud, lyder det i et paragraf 37 svar til medlem af Inatsisartut, Sofia Geisler.

- Tilbuddet har udelukkende været et tilbud for børn og unge i Nuuk, hvilket kan anses som en urimelig forskelsbehandling af landets borgere, skriver Martha Abelsen (S) i et paragraf 37-svar.

Forebyg skæve tænder

- Ved forebyggende tandregulering kan man afhjælpe, at tænder vokser skævt i kæben. Det kan enten ske ved, at tænderne fjernes på rette tidspunkt, så tænderne selv kan fordele sig, uden at der opstår skader, eller ved at fjerne nabotænder, så der bliver plads til tænderne, lyder det.

Tandlæge Jason Nystrup forklarer, at det nogle gange kan være nødvendigt at trække tænder ud i forbindelse med tandreguleringer.

- Men det er efter min mening en bøjletandlæge, der bør tage sådan en beslutning og trække tænderne ud, da det er et stort indgreb, og fordi der er nogle risici i forbindelse med den form for behandling, siger Jason Nystrup.

Forhandlinger - en tandpine

Naalakkersuisut opererer med to forslag. Den ene lyder på, at omkring 20 millioner kroner skal findes, så alle børn i landet får lige tilbud om bøjlebehandling. Pengene er dog ikke fundet i forhandlinger for finansloven til 2020, lød det i en pressemeddelelse i forgårs.

De afsatte midler på 2,3 millioner kroner til formålet, skal nu bruges til forebyggende tandregulering.

Naalakkersuisoq for sundhed, Martha Abelsen, understreger i sit svar, at beslutningen ikke

kræver en ændring af bekendtgørelsen om tandpleje.

- Bekendtgørelsen indeholder i sig selv ikke en egentlig ret til at få udført tandregulering.

Derfor er der i forbindelse med spørgsmålet om tandregulering ikke grundlag for at

ændre bekendtgørelsen, lyder det fra Martha Abelsen.

Merudgift ved opretholdelse af behandling med tandbøjler er beregnet med på tre specialtandlæger, der har 250 rejse- og opholdsdage per år, samt indkvartering, materialer og meget mere.