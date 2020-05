Behandling af børns skæve tænder stoppes helt

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 20. maj 2020 - 16:06

Der er ingen penge eller specialtandlæger nok til et landsdækkende tilbud med bøjlebehandlinger til børn. Derfor stopper tilbuddet om behandling af skæve tænder med bøjler.

- Jeg ville naturligvis ønske, at vi her og nu havde pengene og specialtandlæger nok til at tilbyde behandling med tandbøjler overalt i Grønland. Men på grund af mange andre vigtige opgaver i sundhedsvæsenet, har vi politikere ikke kunnet finde pengene til landsdækkende bøjlebehandling på finansloven for 2020, siger naalakkersuisoq for sundhed, Martha Abelsen (S) i en pressemeddelelse.

Både Inatsisartuts udvalg for sundhed og Naalakkersuisuts støtteparti, Demokraterne, var ude med riven og kritiserede beslutningen.

Bøjler til skæve tænder kom på forhandlingsbordet på finanslov for 2020 efter en heftig kritik af beslutningen om, at det offentlige ikke længere tilbyder tandbøjler til børn.

Hvis børn i Grønland skal have lige mulighed for at få behandling med bøjler, vil dette give en merudgift på 15-20 millioner kroner årligt under forudsætning ag, at man kan rekruttere specialtandlæger, oplyste departementschef Tine Pars til Sermitsiaq.AG tilbage i september 2020.

Behandlinger fortsætter

Selvstyret oplyser i pressemeddelelsen, at børn og unge i Nuuk, der er i behandling med bøjler, bliver færdigbehandlet.

Børn, der er på den nuværende venteliste, vil blive tilbudt en behandling, da udfasning af tilbuddet vil vare tre år. Der bliver dog ingen visiteringer til behandling af bøjler fra nu af.

Naalakkersuisoq for sundhed, Martha Abelsen oplyser dog, at der inden for en overskuelig fremtid vil være muligt for børn at få bøjlebehandlinger igen:

- Der har efter min mening hidtil været tale om en urimelig forskelsbehandling af befolkningen. Så når vi - forhåbentlig indenfor overskuelig tid - igen får råd til at tilbyde bøjlebehandling, så skal tilbuddet gælde alle grønlandske børn og unge med behov for tandretning, siger Martha Abelsen.