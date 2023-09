Berømt portræt af inuit-forkæmper indleder tætpakket filmfestival i Nuuk

Thomas Munk Veirum Mandag, 04. september 2023 - 13:09

I næste uge slår Nuuk International Film Festival dørene op, og åbningsfilmen er "Twice Colonized". Filmen har også været vist på store filmfestivaler som CPH:DOX i København og været udtaget til den anerkendte Sundance Film Festival i Utah, USA.

Filmen følger den grønlandske menneskerettighedsaktivist Aaju Peter, der har dedikeret sit liv til kampen for oprindelige folks rettigheder i hele Arktis. Den er instrueret af Linn Alluna og produceret af Emile Hertling Péronard for Anorak Film.

- Det er en rigtig spændende historie om kolonitiden - også i forhold til den samfundsdebat, der er lige nu. Det er også noget af det, vi er her for; At folk kan få et talerør, siger Aviaq Brandt, der er festival director.

"Twice Colonized" er filmet over en årrække, og havde premiere ved Sundance Film Festival. I forbindelse med visningen ved CPH:Dox, fik filmen blandt andet fem af seks stjerner fra Filmmagasinet Ekko.

52 film af kalaallit vist gennem årene

Det er syvende gang Nuuk International Film Festival afholdes, og den finder sted i Katuaq fra 13. til 16. september og programmet er netop offentliggjort.

Åbningen finder sted onsdag med en reception og altså visning af "Twice Colonized". Aviaq Brandt glæder sig over, at der er et markant grønlandsk aftryk på ferstivalen:

- Det er med stor stolthed, at vi kan vise 11 grønlandske produktioner, hvor eksempelvis grønlandske producerer eller instruktører har været med til at sætte rammerne for filmene og indholdet. Det tror jeg ikke, vi har prøvet før.

Ifølge Aviaq Brandt er der siden starten i 2017 vist 51 film lavet af kalaallit på festivalen.

Håber på mange lokale festivalgængere

Hun håber på, at mange lokale vil komme til festivalen og opleve filmene:

- Jeg håber, at mange lokale gæster kommer ind og ser filmene. Det er et særligt ønske at få flere lokale publikummer ind og se film lavet af grønlændere og i øvrigt også af alle mulige andre filmskabere fra hele verden, som er med til festivalen, siger Aviaq Brandt.

Festivalen varer til og med lørdag, og undervejs kan besøgende opleve premiere på "Inoorusuppunga", der handler om Niels Skiftes kamp for at overleve, efter han farede vild under en jagt. 42-årige Mads Petersen fra Qeqertarsuaq har instrueret filmen.

Festivalen byder også på en række kortfilm fra ind- og udland og Q&A's med forskellige instruktører samt paneldebatter og et særskilt oprindelig folk-program med film fra Canada, Norge og New Zealand.

Ved afslutningen lørdag uddeles juryens priser. I år består juryen af Karsten Sommer, mangeårig musikproducer og journalist, AneMarie Ottosen, skuespiller, og Pipaluk Lykke, næstformand i Grønlands officielle Oscar-komité.