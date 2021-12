Begge parter anker dom i drabssag

Merete Lindstrøm Torsdag, 16. december 2021 - 13:49

Den 9. december faldt der dom i sagen om drabet på en 11-årig pige i Aasiaat i november sidste år. Efter en uges betænkning har både forsvarer og anklager valgt at anke dommen.

Den 28-årige mand, som var anklaget blev idømt 8 års anstaltsanbringelse og til at betale erstatning til pigens familie.

Men hverken forsvar eller anklager er tilfreds med de otte års anbringelse. Derfor anker begge parter sagen, som nu skal gå om i landsretten.

- Efter vores opfattelse så bør udmålingen udmunde i anstaltsanbringelse i kortere tid end 8 år, siger forsvarets advokat Finn Meinel til Sermitsiaq.AG.

Vil have ændret længden på foranstaltning

Anklager går ligesom ved kredsretten efter maksimum dom for drab, som er 10 års anbringelse i anstalt, mens forsvareren går efter seks års anbringelse, som er det normale for drab.

Der er ikke tale om, at forsvaret anker skyldsspørgsmålet.

I kredsretten havde forsvaret nedlagt påstand om, at der var tale om vold med døden til følge, mens anklager gik efter overlagt drab, som også var det der blev dømt for.

Uenighed blandt dommere

Da dommen blev afsagt lagde domsmændene i deres udmåling af foranstaltning vægt på, at det var skærpende omstændigheder, at der var stor forskel mellem domfældtes størrelse og forurettede størrelse og styrke, og at drabet var umotiveret.

Men tre dommere i sagen var ikke enige om fastsættelse af foranstaltning.

Den ene dommer mente, at der skulle lægges ét år oveni den normale dom for drab, mens de to andre dommere mente, der skulle lægges to år oveni de normale seks år. Otte års anstaltsanbringelse blev altså resultatet, som landsretten nu skal behandle i ankesagen.