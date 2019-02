Bay: De unge er langt bedre end deres rygte

Walter Turnowsky Tirsdag, 26. februar 2019 - 13:20

Bjørn Tegner Bay er i kraft af sit embede som politimester for Grønland ikke en person, der slynger om sig med håbefulde udmeldinger. Bekymringer, advarsler og påpegninger er mere hans stil.

Men når det gælder ungdomskriminaliteten, bliver tonen mere lys.

- Det er svært at bevare pessimismen, når man ser udviklingen i ungdomskriminaliteten.

Det der gør det svært for den erfarne politimand at bevare pessimismen, er den seneste årsstatistik fra politiet, som viser, at kriminaliteten blandt unge næsten er halveret på blot fem år. Når det gælder berigelseskriminalitet, er den endda kun lidt mere end en 1/3 af, hvad den var i 2014.

- Det er min påstand, at hvis vi kan holde de unge fra kriminalitet indtil de fylder atten, så er der gode chancer for, at de heller ikke begynder efterfølgende.

- Når jeg tør komme med den påstand, så skyldes det, vi ofte i politiet har kendt de senere kriminelle fra før de kom i den kriminelle lavalder.

Fald i personfarlig kriminalitet

Ser man på voldsforbrydelser og seksualforbrydelser, så er faldet ikke helt så markant. Men siden 2014 er antallet her trods alt faldet med en tredjedel. Dette skal sammenholdes med, at man i samme periode ikke ser et fald på de to områder tilsammen, hvis man regner alle aldersgrupper.

- Også når det gælder vold og seksuelle overgreb begåede af unge, så er jeg virkelig optimistisk på de unges vegne.

Men selvom der således er fald i den personfarlige kriminalitet blandt unge, så påpeger Bjørn Tegner Bay, at det sker fra et højt niveau - og at målet derfor må være, at komme markant længere ned.

- Men når der til tider tales om problemerne med de unge, så er det ikke det rigtige billede og den udvikling som vi ser,

Lykkedes det at få ungdomskriminaliteten endnu længere ned, så er der i hæj grad grund til at se lysere på fremtiden.

- Hvis ungdomskriminaliteten fortsætter med at falde, så vil det på lang sigt også påvirke det samlede mønster, siger Bjørn Tegner Bay med henvisning til hans antagelse om, at hvis de unge holder sig væk fra kriminalitet, så vil de sjældent begynde som voksne.