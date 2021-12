BankNordik: Vi indberetter løbende ved mistanke om hvidvask

Thomas Munk Veirum Fredag, 03. december 2021 - 14:59

En sag om mulig hvidvask af millioner af kroner har ramt færøske BankNordik, som har filial i Grønland.

Banken skriver i en kommentar til Sermitsiaq.AG, at banken, dens ledelse og alle medarbejdere har tavshedspligt og derfor ikke kan udtale sig om konkrete sager.

Derfor kan banken altså ikke forsvare sig i sagen. Banken understreger desuden, at den løbende indberetter sager, hvor der mistanke om hvidvask.

Sagen har tråde til Afrika og handler om, at en virksomhed i DR Congo med tæt forbindelse til tidligere præsident i landet Joseph Kabila, har haft et langt samarbejde med et datterselskab på Færøerne. Det har et internationalt samarbejde mellem journalister afsløret på baggrund af lækkede dokumenter.

Omkring 100 millioner kroner er flyttet til Færøerne fra dette selskab til en konto i BankNordik i årene 2014-2016, fremgår det af mediet Kringvarp Føroyas oplysninger.

- Tavshedspligt er gældende

BankNordik understreger i sit svar, at tavshedspligten er ikke tidsbegrænset, og et brud på denne er strafbart.

- Derfor er det heller ikke muligt for banken at besvare forespørgsler fra journalister, der omhandler konkrete sager i denne forbindelse, skriver BankNordik.

Banken oplyser videre om sit arbejde med forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering:

- Hvis vi konstaterer noget mistænkeligt i forbindelse med vores undersøgende arbejde, har vi pligt til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) herom. Dette er gældende, uanset om mistanken opstår inden eller efter, at en kunde har overført penge gennem banken.

- Som alle andre pengeinstitutter indberetter vi løbende til SØIK, når vi får mistanke om, at der kan være tale om hvidvask eller terrorfinansiering. I 2020 indberettede vi 176 sager til SØIK, og i den danske finanssektor blev der i alt indberettet mere end 60.000 sager, skriver BankNordik.