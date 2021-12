BankNordik trækkes ind i afrikansk hvidvasksag

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Fredag, 03. december 2021 - 09:33

Noget tyder på, at millioner af kroner fra borgere i DR Congo er blevet hvidvasket i BankNordik. Det skriver det færøske medie Kringvarp Føroya, som indgår i et stort internationalt samarbejde af journalister, der afslører en stor hvidvaskningssag i Afrika.



- Dokumenter viser, at en virksomhed i DR Congo med tæt forbindelse til præsident Joseph Kabila, har et langt samarbejde med et datterselskab på Færøerne. Omkring 100 millioner kroner er flyttet til Færøerne fra dette selskab til en konto i BankNordik i årene 2014-2016, fremgår det af Kringvarp Føroyas oplysninger.

Har udnyttet FAS-ordningen

Pengene er kommet til Færøerne i forbindelse med Færøernes internationale skibsregister FAS, som kan sammenlignes med DIS-ordningen, hvor udenlandske skibe er registeret på Færøerne og kan opnå skattefordele.



Personer, som er tæt knyttet til præsident Joseph Kabila, står for et selskab på Færøerne, som hedder All Ocean Logistics, der arbejder med drift af skibe. Hovedsamarbejdspartneren er selskabet EGAL i DR Congo, som fik 43 millioner dollar fra statskassen, som er ulovligt. I tre år, fra 2013 til 2016, er penge flyttet fra EGAL til BankNordik.



- Hvis ophavet til pengene er en ulovlig handling, så er det hvidvaskning af penge. Det siger Eli Thorsteinsson, advokat og ekspert i banklovgivning til Kringvarp Føroya.



All Ocean Logistics, som i 2017 skiftede navn til El Nino, har haft flere skibe. Alain Wan, som medejer i EGAl og vicedirektør, får hjælp fra en færøsk advokat, Annfinn Vitalis Hansen og direktøren på Shipping.fo, til at oprette et anpartsselskab.

Banken er tavs

BankNordik afviser at udtale sig i sagen trods flere henvendelser fra Kringvarp Føroya. Banken vil ikke oplyse, om den har rapporteret overførslerne som mistænkelige til bagmandspolitiet.



Finanstilsynet, som fører kontrol med de færøske banker, vil ikke kommentere den konkrete sag. Stig Nielsen, direktør for hvidvaskafdelingen, siger dog, at Finanstilsynet altid vurder en sag, som kommer frem i medierne.



- Er sagen alvorlig nok og velbegrundet, tager Finanstilsynet normalt sagen op, siger Stig Nielsen til Kringvarp Føroya.

Tages op i folketinget

De færøske politikerne har i medierne drøftet om FAS-ordningen har nogle huller, som skal lukkes, og det sagen bliver også taget op i folketinget.



Folketingsmedlem Sjúrður Skaale har stillet en række spørgsmål til den danske regering, fordi tilsynet med bankerne er dansk sagsområde. Han vil blandt andet vide, hvor mange sager de færøske banker indberettede til bagmandspolitiet fra 2010 til 2021.