Banker klar til at udsætte afdrag på lån

Thomas Munk Veirum Onsdag, 18. marts 2020 - 11:25

Mandag efterlyste interesseorganisationen Arctic Circle Business, at bankerne kom på banen i forhold til at hjælpe de virksomheder og medarbejdere, der nu er hårdt ramt af coronakrisen i form af mistet omsætning og hjemsendelse uden løn.

Og bankerne er tilsyneladende klar til at gøre deres for, at virksomheder og privatkunder kommer helskindet igennem krisen:

- Vi forventer, at vores kunder, især i restaurations- og turistbranchen, helt sikkert allerede nu er meget påvirket af corona-virus. Vi er klar til, at de berørte kunder kontakter os for at drøfte, hvordan vi kan hjælpe dem med for eksempel udsættelse af afdrag på lån, udtaler direktør i Grønlandsbanken, Martin Kviesgaard, i en skriftlig kommentar til Sermitsiaq.AG.

Direktør: Vi håber at skabe ro

Samme melding kommer fra Banknordik:

- For at afbøde de udfordringer, som vores kunder oplever, har vi besluttet at iværksætte en række ekstraordinære tiltag, der skal hjælpe berørte kunder godt igennem de økonomiske udfordringer, skriver Banknordik på bankens hjemmeside.

Banknordik vil behandle alle kunder individuelt og nævner flere mulige tiltag, der kan hjælpe økonomisk trængte kunder.

Det drejer sig blandt andet om udskydelse af afdrag på bolig- og billån til privatkunder og mulighed for afdragsfrihed i op til seks måneder for erhvervskunder.

- Vi håber, at tiltagene kan være med til at skabe ro hos de enkelte kunder, der i en periode f.eks. bliver berørte af lønnedgang, opsigelse eller manglende omsætning, udtaler Árni Ellefsen, direktør i BankNordik på bankens hjemmeside.

Banker: Hold kontakten elektrionisk

Flere turistoperatører, hoteller og restauranter har fortalt til Sermitsiaq.AG, hvordan de fra den ene dag til anden har oplevet aflysninger på stribe og stor nedgang i omsætningen på grund af coronakrisen.

Hos Arctic Circle Business vækker bankernes udmelding glæde:

- Jeg synes, det er positivt, at der er opbakning til, at vi må stå sammen om det her for at komme hele ud på den anden side af krisen, siger Louise Lynge Berthelsen, direktør i Arctic Circle Business.

Selvstyret og Grønlands Erhverv holdt mandag møde om, hvordan man kan lave en nødhjælpspakke til de virksomheder, der er ramt af krisen.

Begge banker opfordrer til, at kontakten til banken foregår telefonisk eller via mail af hensyn til at mindske risikoen for spredning af coronavirus.