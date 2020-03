Nødhjælp på vej til truede virksomheder

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 17. marts 2020 - 07:30

Erhvervs- og finansdepartementet arbejder på højtryk for at sammensætte en hjælpepakke, der skal sikre, at landet ikke oplever en truende konkursbølge – specielt inden for turismesektoren, hvor man må se langt efter de udenlandske turister, som ikke kan komme ind i landet.

Sermitsiaq.AG har i flere artikler afdækket, hvordan almindelige turistaktører, restauranter og hoteller er ramt på pengepungen, og den første restaurant er allerede lukket. Mange arbejdspladser står på spil og usikkerheden blandt mange ansatte har skabt store bekymringer i mange hjem.

Midler fra Vækstfonden

Lagmanden i Færøerne kunne mandag afsløre, at den danske stat via Vækstfonden var parat til at yde attraktive lån, så driften kunne sikres i en periode, hvor likviditeten er udfordret.

Spørgsmålet er, om det ikke vil være naturligt for Vækstfonden, at man også yder hjælp til Grønland for ikke at gøre forskel på rigsfælleskabets to ydre bastioner.

Direktøren for Grønlands Erhverv Brian Buus Pedersen har ikke kendskab til, hvordan nødhjælpspakken fra Selvstyret kommer til at se ud.

- Men det er glædeligt at konstatere, at de to departementer, som vi har holdt møde med i dag, tager opgaven meget alvorligt. Og det haster jo mere end nogensinde at få hjælpen på plads, da nogle virksomheder allerede er alvorligt ramt, oplyser Brian Buus Pedersen til Sermitsiaq.AG.

Politisk godkendelse

Naalakkersuisut kan tirsdag ikke afsløre, hvad nødhjælpspakken kommer til at indeholde. Naalakkersuisut vil derimod offentliggøre detaljer om processen frem mod vedtagelsen af en erhvervshjælpepakke og en arbejdsmarkedshjælpepakke.

Det skyldes, at Naalakkersuisut nødvendigvis skal have planen godkendt i Skatte- og Finansudvalget, før man kan orientere erhvervslivet og befolkningen.

Det er ikke blot turistaktører, hoteller og restauranter, der er udfordret. Således oplever råstofbranchen enorme aktiekursfald, hvilket vil få investorer til at være mere tilbageholdende med investeringer. Udsigten til adskillige efterforskningsaktiviteter i Grønland går dermed en mørk fremtid i møde, hvis ikke de forskellige råstoffirmaer får adgang til den nødvendige kapital.

Der skal handles hurtigt

- Desuden vil flere brancher være udfordret i forhold til at skaffe specialister fra udlandet, når grænser lukkes og infrastrukturen verden over er udfordret, påpeger Brian Buus Pedersen.

- Vi står i en situation, hvor der bør handles hurtigt. Hellere i dag end i morgen. Men jeg vil understrege, at dialogen med Naalakkersuisut er rigtig god. Der er en fælles forståelse for, at vi har et stort samfundsmæssigt problem, der skal løses, fastslår GE-direktøren.