Bank tilfreds trods kurstab på 10,7 mio. kr.

Resultatet for første kvartal i Grønlandsbanken er knapt 11 millioner kroner mindre end i samme periode sidste år.

Banken oplyser i en pressemeddelelse, at det er negative kursreguleringer på 10,7 millioner kroner som følge af kurstab på bankens obligationsbeholdning, der trækker resultatet ned.

Derimod er tab og nedskrivninger på bankens udlån faldet til 0,7 millioner kroner fra kr. 0,9 millioner kroner i samme periode sidste år.

Banken har haft en stigning i netto rente- og gebyrindtægter i første kvartal på 2,4 millioner kroner til i alt 88,5 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2021.

- Fin start

- Stigningen skyldes bl.a. forbedring af de negative indlånsrenter og gebyrer og provision fra pensions- og investeringsområdet, skriver banken i kvartalsregnskabet.

Udlån og garantier er desuden steget med 126 millioner kroner til 5,7 milliarder, og bankdirektør Martin Kviesgaard er tilfreds med årets første kvartal:

- Det er en fin start på året, og positivt at der er godt gang i aktiviteten hos både privat og erhvervskunder. Særligt erhvervskunderne har travlt og det smitter af hos os, lyder det fra Martin Kviesgaard i meddelelsen.

Ifølge banken oplever den endnu ikke udfordringer som følge af stigende rente og inflation:

Boligejere godt beskyttet

- Grønland har mærket rentestigningen på realkreditlån, men boligejerne er godt beskyttet med fastrentelån, så det er primært første-gangs-købere der kan mærke, at der skal sættes lidt mere af til boligomkostninger og måske må købe en lidt mindre bolig, udtaler Martin Kviesgaard og fortsætter:

- Stigende priser kan mærkes i husholdninger og i byggeriet. Men vi har jo hidtil haft gavn af at energipriserne ikke er slået igennem i Grønland. Effekten er dermed ikke så stor, som i andre lande, men det er endnu for tidligt at sige om og hvornår det slår mere igennem her. Hidtil er det stigende byggepriser og dagligvarer, hvor det er tydeligst

Omkostningerne i regnskabet er uændret på 49,2 millioner kroner i årets første kvartal, og slutteligt fastholder banken forventningen til årets samlede resultat før skat på 120-140 millioner kroner.

Ingen direkte eksponering mod Ukraine eller Rusland

Om konsekvenser af krigen i Ukraine skriver banken:

- Den russiske invasion af Ukraine har og ventes fortsat at have en betydelig påvirkning af ex. vareforsyningerne og inflationen i hele Europa. Effekten er indtil videre ikke stor i Grønland. Banken har ikke direkte eksponering mod Ukraine eller Rusland.