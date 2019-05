Bagger: Uddannelsesreform er ikke aflyst

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 06. maj 2019 - 15:46

Ane Lone Bagger mener, at Mimi Karlsen og Sofia Geisler har misforstået et og andet, når de i en pressemeddelelse udtrykker forbavselse over, at Naalakkersuisut skulle have aflyst en planlagt uddannelsesreform.

- På udvalgsmødet d. 26. april blev et såkaldt diskussionsoplæg nævnt. Men dette er alene et redskab til brug for de aktører på og omkring uddannelsesområdet, som arbejdsgruppen gerne ser involveret i det igangværende analyse- og udviklingsarbejde. Oplæggene er således ikke målet for analyse- og udviklingsarbejdet. Målet er forsat at kunne overdrage en række anbefalinger til reformer af uddannelsessystemet til Naalakkersuisut ultimo 2019. Arbejdet med at reformere uddannelsessystemet har derfor på ingen måde ændret karakter., oplyser Ane Lone Bagger.

Aktuel status

Hun uddyber sagen yderligere:

- Udvalget blev på et møde d. 26 april orienteret om den aktuelle status på projektet. I den forbindelse blev det nævnt, at en udvikling af uddannelsessystemet ikke kan foregå gennem en enkelt reform, men at en implementering af en række ændringer og nye tiltag vil skulle gennemføres over en årrække. Dette er der både praktiske og økonomiske årsager til. De anbefalinger, der ved udgangen af 2019 overdrages til Naalakkersuisut, vil indeholde både en tilhørende implementeringsplan og en række økonomiske overslagstal. Samlet set skal anbefalingerne kvalificere de efterfølgende politiske beslutningsprocesser.