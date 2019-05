Aflyst skolereform forbløffer IA

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 05. maj 2019 - 09:28

IA har set frem til at høre nyt om det reformarbejde inden for skole- og uddannelsessystemet, som har stået på i flere år.

- Den 26. april mødtes vi endelig med Naalakkersuisoq for Uddannelse. Det, vi hørte, blev vi meget forbavset over. Der arbejdes ikke med skole og uddannelsesreform. Det, der i stedet bliver arbejdet med er: Fleksibel og sammenhængende uddannelse, evaluering og udvikling – debatoplæg, oplyser de to politikere i en pressemeddelelse.

Fra reform til debatoplæg

De er stærkt forbløffede over Ane Lone Baggers udmelding.

- Vi har set meget frem til forbedringer i folkeskolen og uddannelsessystemet, men det viser sig, at der i stedet bliver lavet et debatoplæg. Man har ladet befolkningen vide, at man vil reformere skolen og uddannelsesområdet. Man bliver forbavset over at høre, at der arbejdes i en helt anden retning, understreger Mimi Karlsen og Sofia Geisler, der mener, at der er tale om respektløshed, når man lader interessenterne vente på at forbedre folkeskolen og de øvrige uddannelser.