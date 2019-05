Bagger: Repræsentation kan styrke båndene til USA

Walter Turnowsky Torsdag, 09. maj 2019 - 13:21

Der burde være et tættere samarbejde og langt mere handel med det nordamerikanske kontinent, end der er i dag. Det mener naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger (S). Rent geografisk er Grønland trods alt en del af kontinentet.

- Det er derfor glædeligt, at USA vil genoprettelse en fast diplomatisk tilstedeværelse i Nuuk, for vi har meget at snakke om. Det vil hjælpe Amerikanerne til at bedre forstå vores land og vores samfund, hvilket er en forudsætning for et godt og frugtbart samarbejde, lyder det i en pressemeddelelse fra Ane Lone Bagger.

- Det er vores håb og forventning, at genoprettelsen af en fast diplomatisktilstedeværelse i Nuuk vil anspore nye partnerskaber med vores amerikanske naboer. Vi ser frem til at øge samarbejdet inden for investering, handel og uddannelse med mere, og ønsker dem velkommen tilbage til vores land.

Ane Lone Bagger vurderer, at der allerede er initiativer i gang, som kan knytte Grønland ti de nordamerikanske naboer.

- Fra vores side arbejder vi på at genoprette vores forbindelse med vores nordamerikanske naboer. Lufthavnsprojekterne vil fra 2023 give bedre mulighed for flyforbindelser mellem vores byer og USA. Derudover vil skibsforbindelser allerede ved udgangen af 2019 åbne op til bl.a. Portland, Maine, med Royal Arctic Line - Eimskip-samarbejdet. Dette vil gøre vores land mere tilgængeligt.

Med den amerikanske repræsentation, tager Grønland endnu et skridt i retning af at pleje egne diplomatiske forbindelser til omverdenen. I 2013 åbnede Island sit konsulat i Nuuk, som den første permanente diplomatiske tilstedeværelse i Grønland siden 2. verdenskrig.

USA har tidligere haft konsulat i Nuuk fra 1940til 1953, i den bygning som nu huser Landslægeembedet. Det var amerikanerne som opførte huset.