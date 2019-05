USA vil åbne repræsentation i Grønland

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 09. maj 2019 - 08:48

Sermitsiaq erfarer via amerikanske kilder, at der arbejdes med planer om at genåbne den amerikanske repræsentation i Grønland, som i mere end 50 år har været lukket.

- Sekretær Pompeo glæder sig over at meddele, at USA efter seks årtier har til hensigt at genoprette en permanent statslig tilstedeværelse i Grønland. Vi vil samarbejde med Kongressen og Danmark for at få det til at ske så hurtigt som muligt, oplyser talsmand Morgan Ortagus til KNR.

Ifølge KNR var det en af nyhederne, som den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo ville afsløre på det planlagte møde i Nuuk i dag. Mødet med Kim Kielsen og de to udenrigsministre Ane Lone Bagger og Anders Samuelsen blev imidlertid aflyst i går.

Departementschef Kenneth Høegh oplyser imidlertid, at amerikanerne har udsat mødet, uden at der er sat dato på, hvornår det er planen, at udenrigministeren vil gæste Grønland.