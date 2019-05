Bagger ser frem til Pompeo-besøg

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 02. maj 2019 - 11:32

To udenrigsministre – Ane Lone Bagger og Anders Samuelsen – skal være værter, når deres amerikanske kollega, den tidligere CIA-chef Mike Pompeo, gæster Nuuk den 9. maj.

Besøget i Grønland vil fokusere på de fælles interesser, der er mellem USA og Kongeriget Danmark i arktiske spørgsmål og på et øget amerikansk engagement i Grønland, oplyser det danske udenrigsministerium.

Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger siger:

- Jeg glæder mig til at byde Pompeo velkommen i Grønland. Det er en god mulighed for at vise vores land frem og give et indblik i de grønlandske forhold og vores ønsker. Vi ønsker en positiv relation over for vores nabo og samarbejdspartner USA. Vi ønsker et fredeligt Arktis, men også at den amerikanske tilstedeværelse kommer vores samfund til nytte.Jeg ser frem til at drøfte amerikanernes engagement i Grønland med udenrigsminister Pompeo. Vi ønsker at styrke vores samarbejde på en måde, der kommer os alle til gode, i overensstemmelse med mange års godt samarbejde.

Bredere amerikansk engagement

Udenrigsminister Anders Samuelsen siger:

- Jeg er meget glad for, at Pompeo nu aflægger sit første besøg i Grønland. Besøget sender et klart signal om den vægt, USA tillægger arktiske spørgsmål og samarbejdet med Kongeriget Danmark. USA er vores største og vigtigste allierede, og vi har stærke fælles interesser. Jeg tror, at vi i de kommende år kommer til at se et endnu bredere amerikansk engagement i Grønland. Det er positivt både for Danmark og for Grønland.

Mike Pompeo skal også mødes med Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen, som en gang tidligere har budt en amerikansk udenrigsminister velkommen. Det var tilbage i 2016 i Ilulissat, og udenrigsministeren var dengang John Kerry.