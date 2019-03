Badminton: Her er truppen til hold-VM

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 18. marts 2019 - 12:42

Landstræner i badminton Rune Svenningsen har udtaget tre herrer og tre kvinder, der skal med til verdensmesterskaberne for hold, Sudirman Cup, der skal foregå i Kina.

De udtagede er Frederik Elsner, Jens-Frederik Nielsen og Toke Ketwa-Driefer hos herrer og Milka Brønlund, Nina Høegh Møller samt Sara Lindskov Jacobsen hos kvinder.

Skal vise Grønland til hele verden

- Jeg er utroligt glad, for jeg har været spændt på, om jeg ville blive udtaget. Jeg var med ved hold-EM sidste år, men det bliver meget større at være med ved VM, og det bliver spændende at tage til Kina, siger Nina Høegh Møller til Sermitsiaq.AG.

Den 25-årige badmintonspiller har trænet hårdt i den seneste år, og vil kæmpe for at vinde kampe ved hold-VM.

LÆS OGSÅ: Badminton-VM: Landsholdet skal til Kina

- Vi kommer til at blive udfordret på en anden måde, for vi kommer til at møde rigtig gode spillere. Presset bliver stort, da vi skal jo vise Grønland til hele verden. Men jeg har tiltro til, at vi kan vinde enkelte kampe, siger Nina Høegh Møller, der spiller både double og mixeddouble.

Internationale kampe

For Jens-Frederik Nielsen bliver VM-deltagelse den største oplevelse for ham. Grønland møder Macau, Kazakhstan og Kenya ved VM for hold.

- Jeg ser meget frem til at spille i Kina, og jeg håber på, at vi kan vinde flere kampe end EM for hold sidste år, hvor det blev til én sejr. Jeg kender ikke så meget til spillerne fra Kenya, mens vi har lidt kendskab til kazakkerne, da vi så dem spille sidste år, mens jeg ikke tror på, at vi vil have chance mod Macau, siger han.

- Jeg har udviklet mig utroligt meget i det seneste halvandet år, og det er på grund af, at vi på landsholdet har taget ud til de internationale turneringer. Jeg er helt sikker på, at turen til Kina også vil udvikle os enormt. Og interessen for sporten vil helt sikkert stige her i Grønland, det har vi allerede mærket efter vi har været til hold-EM sidste år. Badmintonforbundet har arbejdet stærkt i de seneste år, som helt sikker vil løfte sporten yderligere, lyder det fra Jens-Frederik Nielsen.

Landsholdet har fået Li-Ning som trøjesponsor til verdensmesterskaberne, som sker fra 19. maj frem til 26 maj.