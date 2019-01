Badminton-VM: Landsholdet skal til Kina

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 24. januar 2019 - 08:02

Ikke siden 2003 har Grønland deltaget ved verdensmesterskaberne i badminton for hold, Sudirman Cup.

Men i år deltager landsholdet for tredje gang,ved VM for hold, der afvikles i Kina fra den 19. til den 26 maj.

Sermitsiaq.AG har talt med formanden for badmintonforbundet, Badminton Kalaallit Nunaat, Michael Kleist.

- Det er en meget spændende tid, da det vil være med til at udvikle både landsholdspillerne, men også de andre spillere rundt omkring i Grønland. Vi har en række talenter, der gør det godt, som kan får muligehden for at deltage ved VM i fremtiden, siger en glad formand.

Seks spillere deltager

VM-deltagelsen er blevet realiseret efter forbundet har lavet en fire-årig samarbejdsaftale med Elite Sport Greenland.

- Derfor sender vi tre kvinder og tre herrer til VM, hvor der skal spilles i single for begge køn, herre- og kvindedouble samt mixeddouble, siger Michael Kleist.

Kan ikke trække stærke modstandere

Han oplyser, at landsholdet vil blive placeret ud fra holdets placering i ranglisten.

- Det betyder, at vi skal møde dem, som vi kan spille lige op med. For eksempel kan vi ikke trække store nationer som Danmark og Kina. Vi håber derfor, at landsholdspillerne får gode resultater i de kommende dage ved Iceland International, hvor de kan samle en masse point sammen til ranglisten, lyder det fra Michael Kleist.

Grønland deltog ved hold-VM for første gang i 2001, hvor de fik en 51. plads ud af 53 deltagere, mens det blev til en 44. plads ud af 50 deltagere i 2003.