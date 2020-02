Badmintonlandsholdet tabte sidste kamp ved hold-EM

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 13. februar 2020 - 16:54

Grønland spillede sin sidste kamp ved EM for hold i dag, torsdag, da holdet mødte Estland. Det blev til et nyt nederlag på 0-4.

Dermed ender Grønland sidst i gruppen, da holdet også har tabt til både England og Sverige. Det grønlandske landshold spillede i alt 12 kampe ved turneringen, og alle kampe blev tabt med 0-2 i sæt.

Dynamitpulje

Det afspejler dog ikke Grønlands fremgang i badminton, vurderer landsholdsspiller Jens-Frederik Nielsen til Sermitsiaq.AG.

- Vi var havnet i en dynamitgruppe, og har spillet mod professionelle spillere hele vejen igennem. Selvfølgelig er vi skuffede over, at vi ikke har vundet et enkelt sæt, men hvis man ser på kampene, så kan vi godt følge med, man kan bare ikke se det på scoreboardet. Vi er nu i stand til at følge med, når der sættes tempo under duellerne. Hvis man ser tilbage til tidligere turneringer, så kan man virkelig mærke, at vi har udvikles os meget, fremhæver han.

Hårdeste turnering

Derfor er han overbevist om, at han kan blive endnu bedre.

- Jeg havde måske lidt for stor respekt til min første modstander fra Sverige i single, der var jeg skuffet efter kampen. Men mod England og Estland spillede jeg op til det niveau, som jeg har har arbejdet på i lang tid. Vi alle fire deltagere har fået rigtig meget ud af vores deltagelse ved hold-EM. Det er uden tvivl det hårdeste turnering vi har deltaget i, men vi har fået ud af rigtig mange ting, som vi kan arbejde videre med fremadrettet, lyder det fra Jens-Frederik Nielsen.

Det grønlandske hold bliver foreløbigt i Frankrig. Her skal spillerne træne og se en masse afgørende kampe ved EM.

Resultater mod Estland:

Single:

Jens-Frederik Nielsen - Karl Kert: 12-21, 8-21

Toke Ketwa-Driefer - Mihkel Laanes: 6-21, 9-21

