Badminton-EM: Grønland tabte mod Sverige og England

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 12. februar 2020 - 13:17

Tirsdag spillede badminton-herrerne deres første kamp ved hold-EM. Modstanderen var Sverige, og her blev det til et 0-4 nederlag til de grønlandske herrer.

I single tabte Taatsiannguaq Pedersen med 6-21 og 8-21 i sin første kamp. Toke Ketwa-Driefer tabte også sin single kamp med 7-21 og 13-21.

I double blev det til 14-21 og 10-21-nederlag til Sequssuna Fleischer Schmidt og Toke Ketwa-Driefer, mens Jens-Frederik Nielsen og Taatsiannguaq Pedersen ligeledes tabte 6-21 og 11-21.

I dag, onsdag, gjaldt det mod overmagten England.

Det blev også et ikke overraskende 0-4-nederlag til det grønlandske landshold.

Fra venstre ses landstræner Rune Svenningsen, Jens-Frederik Nielsen, Sequssuna Fleischer Scmidt, Toke Ketwa-Driefer og Taatsiannguaq Pedersen Badminton Kalaallit Nunaat

Toke Ketwa-Driefer tabte sin singlekamp med 8-21 og 9-21, mens Jens-Frederik Nielsen fik 7 og 10 point i sit nederlag i single.

Toke Ketwa Driefer og Taatsiannguaq Pedersen tabte deres double med 6-21 og 10-21. Dagens sidste kamp for de grønlandske herrer stod Jens-Frederik Nielsen og Sequssuna Fleischer Schmidt for. Det blev til endnu et tabt kamp, denne gang med 4-21 og 8-21.

Torsdag møder de Estland i den sidste gruppekamp. Her har Grønland størst mulighed for at vinde én kamp, da det estiske landshold har tabt deres første to kampe, ligeledes mod England og Sverige.

- Vi er ikke på nogen måder favoritter til at vinde kampe i morgen, men spillerne vil kæmpe til det sidste for at få det bedste resultat, siger landstræner Rune Svenningsen til Sermitsiaq.AG.

- Vi har spillet mod modstandere, der er klasser bedre end os. Men de grønlandske spillere kæmper i hvert eneste bold, og det er tydeligt at se, at der er sket en udvikling. Selv om vi har tabt alle vores kampe indtil videre har vi spillet faktisk godt, lyder det fra Rune Svenningsen.