Avannaata-beslutning undrer affaldsselskab

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 20. december 2019 - 08:53

Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har besluttet, at man ikke vil være medejer af det nationale affaldsselskab Esani A/S, fordi det er for dyrt.

- Jeg er forundret over, og det ærgrer mig, at Avannaata Kommunia har meddelt, at de ønsker at træde ud af selskabet, siger bestyrelsesformanden for Esani A/S, kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen. Han kan ikke forstå, hvorfor kommunen pludselig mener, at Esani-selskabet skulle være en dyrere løsning.

- Grundlaget for at oprette selskabet har været krystalklart fra starten, fastslår Lars Møller-Sørensen og afviser, at kommunerne skulle være pålagt yderligere omkostninger, som ikke var aftalt, da man etablerede virksomheden.

Billigere transport

Han oplyser, at han ikke har fået nogen tilkendegivelser fra de øvrige tre kommuner, der skulle indikere utilfredshed med projektet.

- Da vi lavede aftalen, som bygger på at affaldet skal transporteres til enten Sisimiut eller Nuuk, blev der indbygget en solidarisk ordning, så Nordkommunen ikke skulle betale kostprisen for den lange sejlads af affald til forbrændingsanlægget, forklarer Lars Møller-Sørensen og tilføjer:

- Med deres beslutning kan de resterende fire kommuner se frem til, at fragtomkostningerne af affaldet vil blive 25 kroner billigere per tons.

Plan fastholdes

Den overraskende beslutning fra nord får ikke de øvrige fire kommuner til at justere planen for affaldsselskabet.

- Vi kører ufortrødent videre, understreger bestyrelsesformanden. Dermed bliver der ikke pillet ved planen om at investere i to nye forbrændingsanlæg i Sisimiut og Nuuk. Efter planen skal de stå klar i henholdsvis år 2022 og 2023.

Borgmester Palle Jerimiassen har over for Sermitsiaq.AG forklaret beslutningen med, at man ikke har taget højde for de helt særlige forhold, som man lever med i Nordgrønland.

- Vi har 23 bygder og fire byer og en del af disse ligger meget isoleret og isfyldt farvand forhindrer i store dele af året, at man kan få transporteret affaldet væk, har borgmesteren tidligere udtalt.

- Vi kan samtidig konstatere, at vi selv skal stå for opførelse af lagerbygninger til affaldet og indkøb af diverse materiel. Den omkostning havde vi ikke set komme, forklarede Palle Jerimiassen.

Miljøforsvarlig håndtering

Lars Møller-Sørensen oplyser, at det altid har været de enkelte kommuners eget ansvar at skulle håndtere affaldet lokalt indtil det kunne afskibes.

- Jeg vil gerne pointere, at jeg håber, at nordkommunen kommer på andre tanker og fortsætter i affaldsselskabet. På den måde sikrer man, at affald bliver bortskaffet på den mest miljøforsvarlige måde, siger Lars Møller-Sørensen.