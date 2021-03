Avannaa risikerer at miste affalds-dispensation

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 11. marts 2021 - 08:43

Tirsdag kunne Sermitsiaq.AG afsløre, at en medarbejder ikke bar åndedrætsværn, da man foretog en åben afbrænding af dagrenovation ved dumpen i Uummannaq. En åben afbrænding kan udvikle en livsfarlig røg, fyldt med dioxiner.

Sagen er anmeldt til Arbejdstilsynet af arbejdsmiljøekspert Jens Peter Schytte fra Ilulissat. Miljødepartementet har straks taget action i sagen og sendt en ”indskærpelse om overholdelse af vilkår i gældende midlertidige dispensation for åben abrænding af affald i Uummannaq”.

Vilkår bliver gentaget

Det er manglen på brugen af åndedrætsværn, der får afdelingschef Karen Anne Arleth fra Miljødepartementet til at reagere prompte over for kommunen.

I brevet til kommunen bliver vilkår nummer 25 gentaget over for Miljø og Teknik Forvaltningen i Ilulissat. Vilkåret kan læses herunder.

Uddrag af et af de mange krav som Avannaata Kommunia skal overholde for at få lov til at brænde dagrenovationsaffald Miljødepartementet

Forvaltningen bliver desuden bedt om at fremsende dokumentation for, at medarbejderne overholder kravet om at benytte åndedrætsværn.

Kræftfremkaldende røg

- Såfremt vilkåret ikke overholdes, skal den åbne afbrænding af affald straks ophøre, bliver det fastslået i brevet til forvaltningen.

Sagen er ganske alvorlig, da åben afbrænding af dagrenovationsaffald, som kan indeholde batterier og kemikalierester, kan medføre en giftig røg, der indeholder kræftfremkaldende og dermed livsfarlige dioxiner.

Det bliver i skrivelsen til kommunen understreget, at dispensationen til åben afbrænding af affald i en lang række bygder udløber den 14. marts i år.