Ekspert: Uansvarlig afbrænding af affald

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 09. marts 2021 - 11:51

Det chokerede Jens Peter Schytte, da han den 18. februar under et besøg i Uummannaq oplevede, hvordan kommunen håndterer sit dagrenovationsaffald, der bliver brændt på dumpen i containere. Afbrændingen kan udvikle meget farlige giftstoffer, der spredes via røgen.

- En mand sad i en gummiged tæt på afbrændingen, der foregik i en container. Der var ingen, der overvågede mandens arbejde. Hvis han pludselig fik et ildebefindende, og den giftige røg vendte, så var han blevet udsat for de hormon- og kræftfremkaldende dioxiner, som i værste fald kan koste livet, forklarer Jens Peter Schytte, der er virksomhedsejer og underviser på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i Danmark.

Intet åndedrætsværn

- Selv om der stilles krav om, at medarbejdere i forbindelse med afbrændingen af dagrenovation skal have åndedrætsværn, så havde vedkommende blot et tørklæde, der ikke hjælper en tøddel mod den giftige røg, fastslår arbejdsmiljøeksperten, der bor i Ilulissat og leverer konsulentopgaver til såvel danske som grønlandske virksomheder og myndigheder.

Jens Peter Schytte finder det uansvarligt, at kommunen udsætter sine medarbejdere for en sådan fare, og han har derfor anmeldt sagen til Arbejdstilsynet.

Dumpen i Uummannaq, hvor dagrenovationsaffaldet bliver brændt i en container Jens Peter Schytte

Han er samtidig overrasket over, at man her i år 2021 brænder dagrenovation af på den måde, som foregår rundt om i bygderne i nordkommunen, som har fået en særlig dispensation til at foretage afbrændingen, men hvor en lang række regler skal være opfyldt.

Gift ender i fødekæden

- Der er tale om en ufuldstændig forbrænding, hvor man ikke kan styre brandtemperaturen. Dagrenovationsaffald kan virke uskyldigt, men der kan eksempelvis være kemikalierester og batterier i affaldet, som via forbrændingen udvikler dioxiner, som er meget giftige, og som ender i fødekæden til fare for den øvrige befolkning, oplyser arbejdsmiljøeksperten, der er uddannet biolog og ejer af virksomheden Biopro.

Han forklarer, at afbrændingen af dagrenovationsaffald skal foregå ved temperaturer på mellem 1.100 og 1.400 grader celcius, for at giftstofferne bliver nedbrudt.

Uddrag af et af de mange krav som Avannaata Kommunia skal overholde for at få lov til at brænde dagrenovationsaffald Miljødepartementet

Miljødepartementet oplyser til Sermitsiaq.AG, at Avannaata Kommunia har fået en midlertidig dispensation til at brænde dagrenovationsaffald af, og den gælder frem til den 14. marts i år.

Kommune vender Esani ryggen

Avannaata Kommunias borgmester Palle Jerimiassen har tidligere oplyst, at man ikke ønsker at indgå i det fælleskommunale affaldsselskab Esani A/S, som skal opføre to store forbrændingsanlæg i Sisimiut og Nuuk, så farligt affald kan blive nedbrudt på en forsvarlig måde.

