Avaaraq S. Olsen: Godkendt lån letter kommunens arbejde med byudvikling

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 28. december 2022 - 11:57

Året 2022 er ved at være omme. Sermitsiaq.AG har spurgt borgmestrene om, hvordan året er gået for deres kommune, og hvad kommunalbestyrelsernes mål for det nye år er. Her kan du læse borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Avaaraq S. Olsens (IA) svar.

Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Avaaraq S. Olsen, kan ånde lettet op og nyde juledagene med sine familie med lidt ro i sindet.

Et godkendt lån fra Selvstyret på 1,25 milliarder kroner gør, at Kommuneqarfik Sermersooq kan fortsætte arbejdet med at overtage anlægsprojekter fra byudviklingsselskabet Nuuk City Development.

LÆS OGSÅ: Milliard-lån godkendt: Naalakkersuisut blåstempler Sermersooq-plan

Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Avaaraq S. Olsen (IA) har tidligere meldt, at kommunen vil følge de krav der følger med milliardlånet.

Det godkendte lån vurderer Avaraaq S. Olsen som et projekt, der er vellykket for kommunalbestyrelsen i 2022:

- Vi har fået godkendt det store lån, som er vigtigt for at vi får bygget en skole og daginstitution, som er tidssvarende, siger Avaaraq S. Olsen.

Nyd livet

En af de hændelser, som står klart i Avaaraq S. Olsens hukommelse er den voldsomme Piteraq, der ramte Tasiilaq 25. september 2022. Her blev der meldt om flere materielle skader. Hun roser beredskabet og brandmændene i Tasiilaq, der trods det voldsomme Piteraq formåede at evakuere i alt 47 borgere fra hus og hjem.

I det nye år ønsker hun at komme med et budskab til borgere i Sermersooq:

- Husk at stoppe op ind imellem og mærk efter, hvordan du har det. Handl efter det. Pas på dig selv og livet, det er det eneste vi har. Og husk at bruge tid med dine nærmeste, siger hun.

I det nye år har kommunalbestyrelsen afsat midler på fire millioner kroner til forbedring af vilkår til ældre og demente. Også arbejdet med at forbedre vilkår for udsatte børn og familier vil fortsætte. For at afhjælpe personalemangel i daginstitutioner vil kommunen arbejde videre med at etablere ”flyverpædagoger”, der skal arbejde midlertidig i de daginstitutioner, hvor der er akut mangel på personale.