Milliard-lån godkendt: Naalakkersuisut blåstempler Sermersooq-plan

Fredag, 16. december 2022 - 14:53

Kommunalbestyrelse og forvaltning i Kommuneqarfik Sermersooq kan måske ånde lettet op.

Torsdag har Naalakkersuisut på et timelangt møde godkendt en ansøgning fra kommunen, hvor den beder om lov til at optage et lån på 1,25 milliarder kroner.

Det erfarer Sermitsiaq.AG. Det er dog mod forbehold for, at Naalakkersuisuts eventuelle betingelser for at godkende lånet, endnu ikke er kendt. Hverken Naalakkersuisut eller Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at kommentere sagen endnu.

Det store lån er afgørende for, at kommunens byudviklingsselskab Siorarsiorfik - Nuuk City Development (NCD) undgår en truende konkurs og kan fusioneres ind i kommunens boligselskab Iserit.

Derudover er kommunens budget for de kommende år også baseret på optagelse af lånet.

Beslutning har trukket ud

Kommunen ansøgte allerede i løbet af sommeren i år om godkendelse hos Naalakkersuisut i forhold til at få lov til at optage lånet. Men Naalakkersuisut har altså ført endeligt behandlet spørgsmålet om låneansøgningen på et møde torsdag.

Med lånet kan kommunen overtage en række allerede opførte bygninger fra NCD samt overtage byggeriet af en ny stor skole i centrum af Nuuk.

Skolen rummer også en daginstitution og ventes at koste omkring 750 mio. kr. at bygge. Derfor vakte det også stor opsigt, da det i foråret via en forvaltningsrevision kom frem, at kommunen ikke havde finansieringen af byggeriet på plads.

Forventer at kunne gennemføre fusion

- Det er naturligvis meget kritisabelt, at finansieringsmodellen endnu ikke er fuldt fastlagt på et tidspunkt, hvor byggeriet er ganske fremskredent, skrev revisoren i forvaltningsrevisionen.

Med det nye lån kommer finansieringen af skolen på plads, og kommunaldirektør Ole Jakobsen har tidligere udtalt, at afdragene på det store lån ikke forventes at tynge kommunens økonomi, og at investeringen i skoler og daginstitutioner hjælper kommunen til at løse dens opgaver.

Selvom godkendelsen kommer i sidste øjeblik inden årets udløb, forventer kommunaldirektøren, at det er muligt at gennemføre planen med at fusionere NCD ind i Iserit inden årsskiftet.

Nedenstående tabel viser, hvilke anlægsprojekter lånet skal betale for.