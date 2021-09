Atassut: Banelængde kan diskuteres

Naalakkersuisoq Naaja Nathanielsen (IA) har udtalt, 1199 meter er godt alternativ til planen om 1500 meter. Hun mener, at 1199-banen er billigere og kan stort set det samme, og hun hæfter sig ved, at der endnu ikke er afsat penge til projektet.

Inuit Ataqatigiit mener, at den nuværende plan med 1500 meter skal følges indtil videre, men partiet er villige til at drøfte andre banelængder med de øvrige partier og Kommune Kujalleq.

Siumut vil revurdere kravet om 1500 meter på et kommende strategiseminar i midten af september, men det er vigtigt for partiet, at byggeriet kommer i gang hurtigst muligt. Siumut hæfter sig ved, at analysen bidrager med nye oplysninger, og at der ikke er sat penge af til projektet.

Naleraq står fast på 1500 meter. Hvis længden skal ændres, skal længderne på banerne i Nuuk og Ilulissat også forhandles påny, lyder det fra partiet.

Demokraatit vil have 1500 meter af hensyn til at få så mange internationale flyvninger til Qaqortoq som muligt, for at turismen kan udvikles i regionen.

Atassut er klar til at diskutere en banelængde på 1199 meter i erkendelse af, at det er et mindre bekosteligt projekt, som ifølge partiet er mere realistisk at gennemføre. Det er dog med den betingelse, at banen på sigt skal kunne udvides til 1500 meter.