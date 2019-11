Atassut vil stå alene for at skærpe profilen

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 13. november 2019 - 10:19

Atassut har arbejdet med partiets politiske principper, og nu bryder partiet sit tekniske samarbejde med koalitionen. Det betyder, at Atassut er klar til at miste sine udvalgsposter i Inatsisartut.

- Atassut skal igen komme tilbage til sin oprindelige politik. Vi skal bruge vores egen stemme, og ikke fremstår som bagland for andre partier, siger partiets formand, Aqqalu Jerimiassen til Sermitsiaq.AG.

Aqqalu Jerimiassen sidder lige nu i udvalg for erhverv og råstof og Siverth K. Heilmann sidder i udvalg for fiskeri, fangst og landbrug. Aqqalu Jerimiassen oplyser, at de endnu ikke har fået en henvendelse om, at de bliver sat uden for udvalgene, men det er han klar til.

- Når vi bryder det tekniske samarbejde, så betyder det jo også, at vi skal ud af udvalg.

Frihed

Aqqalu Jerimiassen forklarer, at Atassut blev til, da der var behov for et oppositionsparti. Dette princip er man vendt tilbage til under generalforsamlingen, hvor Aqqalu Jerimiassen blev valgt som formand.

- Atassut bliver et rigtigt Atassut igen. Vi skal kunne give vores klare mening til kende, og vi skal gå væk fra at være et parti, der er positivt stemte over at være et medlem af koalitionen, før der er pågået forhandlinger, siger han.

Den nye hovedbestyrelse har under generalforsamlingen bedyret, at partiet skal være 100 procent fri, og dermed have en klarere meningstilkendegivelse af partiets holdning.

- Det, at vi har sagt ja til at være koaliotinsparti så mange gange har betydet, at vi i løbet af årene har mistet stemmer. Det skal vi væk fra.

- Vi skal ikke være det parti, der lapper skibet sammen, når det er ved at synke, slutter Aqqalu Jerimiassen.