Atassut mister indflydelse i Kommune Kujalleq

Mandag, 17. april 2023 - 15:44

Kim Ezekiassen, der i 2021 blev valgt ind i kommunalbestyrelsen for Atassut, har valgt at melde sig ud af partiet men fortsætter sit politiske arbejde i kommunalbestyrelsen.

Dermed mister Atassut sit ene medlem i kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq.

- Efter flere måneders overvejelse har jeg valgt at melde mig ud af partiet da jeg føler, at jeg ikke har et bagland at trække på og sparre med i mit politiske arbejde, forklarer Kim Ezekiassen til Sermitsiaq.AG.

Han forklarer, at Atassuts politiske arbejde i kommunen nærmest har været stillestående de seneste par år, og mener, at hovedbestyrelsen i partiet helt overser behovet for sparring i den sydligste kommune.

- Jeg ved ikke hvad grunden er til, for at medlemmerne i Atassut i vores kommune ikke længere er så aktive som tidligere. Men min erfaring er, at partiets hovedbestyrelse helt er usynlig i kommunen. Vi får ikke besøg, og klarer os selv, siger Kim Ezekiassen.

Fra koalition til ingen indflydelse

Atassut startede den kommunale valgperiode med et es i kortene. Inuit Ataqatigiit, der havde vundet borgmesterposten i Kommune Kujalleq, indgik en koalitionsaftale med Atassut i 2021.

Knap et år efter valget blev Atassut dog smidt ud af koalitionen med en forklaring om, at Atassut ikke havde varetaget sit ansvar kultur og fritidsudvalget godt nok.

Kim Ezekiassen oplyser, at han har sendt en anmodning om at blive medlem af partiet i Siumut og dermed repræsentere partiet i Kommune Kujalleq.

Hopper til Siumut

Partispringet kan virke langt, set med landspolitiske briller. Siumut og Atassut er for eksempel lodret uenige i forhold til selvstændighedsspørgsmålet. Når det kommer til den kommunale plan, så ligger de to partier meget tæt op ad hinanden, påpeger Kim Ezekiassen.

- I forhold til politik og beslutninger i møderne, så ligger de to partier meget tæt op ad hinanden i kommunalbestyrelsen. En af grundene til, at jeg vælger at melde mig ind i Siumut er også, at jeg har kunnet få sparring med mine politiske kolleger fra Siumut, også mens jeg var Atassut-medlem, fortæller Kim Ezekiassen.

Kim Ezekiassen sidder ikke som udvalgsmedlem i Kommune Kujalleq. Han oplyser, at han snarligt skal holde møde med Siumut-gruppen i kommunen i forhold til det politiske arbejde.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra formanden for Atassut.