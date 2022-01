Kujalleq: Inuit Ataqatigiit dropper Atassut

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 21. januar 2022 - 16:08

Da Inuit Ataqatigiit fik magten i Kommune Kujalleq indgik de en koalitionsaftale med Atassut. IA har nu besluttet at ophæve samarbejdet med partiet, da de mener, at der har været mangelfuld indsat på kultur og fritidsområdet.

- Varetagelse af ansvaret har desværre været mangelfuldt indtil nu, hvor der blandt andet ikke afholdes månedlige møder. Der er tunge og vigtige opgaver foran os, og vi er meget bevidste om, at målsætningen med større fysisk aktivitet i 2030 ikke kommer til at ske af sig selv, siger Piitaq Lund (IA) i en pressemeddelelse.

Inuit Ataqatigiit understreger, at samarbejdet stopper efter en dialog med gensidig forståelse. Kim Ezekiassen fra Atassut har haft ansvaret for kulturudvalget, han fik 95 stemmer under valget og kom ind i kommunalbestyrelsen som den eneste fra Atassut.

Kultur og fritidsområde er vigtig

Inuit Ataqatigiit i Kommune Kujalleq mener, at udvalget spiller en vigtig rolle for at tiltrække flere folk til kommunen.

- Området har også vital funktion i forhold til at udvikle kommunen som attraktiv destination og bosted. Vi mener også, at området fortjener bedre politisk ledelse, siger Piitaq Lund.

Inuit Ataqatigiit fik det bedste valg i april og har otte kandidater i kommunalbestyrelsen mens Siumut har seks og Atassut har en.