Atassut løsninger på Brain Drain: Bedre boligforhold og sundhedsvæsen

Jensine Berthelsen Fredag, 07. juli 2023 - 11:52

Formanden for Atassut, Aqqalu Jerimiassen mener at flugten fra Grønland kan modsvares ved at gøre landet attraktivt for ældregruppen, så borgerne kan se sig selv i at være barn, ung, voksen og ældre uden at tænke på at flytte væk fra landet.

Sermitsiaq.AG´s spørgsmål til partilederne: Hvilke konkrete tiltag mener I der skal til for at gøre landet mere attraktivt at leve i? Fremhæv to løsningseksempler som er vigtigst for jeres parti

Men det forudsætter ifølge Jerimiassen, at der er gode boligtilbud overalt i landet ikke bare for de ældre, men især i forhold til færdiguddannede, der har studeret udenfor Grønland og som gerne vil hjem. Ud over gode boligtilbud, skal der ifølge Jerimiassen også være bedre muligheder for borgere, der gerne vil opføre private boliger. Det forudsætter ifølge ham en revidering af boligfinansieringstilbuddene.

Det offentlige skaber konkurrenceforvridning

Derudover mener Atassuts formand, at samfundets store hjul for alvor bør sættes i gang, her påpeger han at landet er økonomisk skrøbeligt, så længe der kun er en erhvervssøjle, nemlig fiskerierehvervet, men det kan ifølge han ikke lade sig gøre så længe det offentlige konkurrerer med det private erhvervsliv:

- Det er godt vi har fiskeriet og vi har god eksport og dermed god indtjening til landet, det betyder meget for det grønlandske samfund. Men vi har endnu ikke formået at få udviklet de andre erhvevsøjler, som vi har talt om i flere generationer. Det skaber et kæmpe gab i forhold til at vi så gerne vil sikre velfærd for det grønlandske samfund, og det er en kendsgerning, at det offentlige skaber enorm konkurrenceforvridning og dermed får gode erhvervsfolk til at fravælge landet.

Sundhedsproblemer er med til at skabe flugten

Aqqalu Jerimiassen påpeger, at mange af dem, der vælger Grønland fra har oplevet store udfordringer med sundhedsvæsenet.

- Mange af dem har kæmpet i adskillige år for at få hjælp til deres sundhedssituation, men gang på gang blevet nedprioriteret eller afvist. Det har endda kostet menneskeliv. Vi må og skal gennemføre tiltag for at gøre vores sundhedsvæsen rustet til at give borgerne en god service, og vi skal på ingen måde udhule og nedprioritere sundhedsvæsenet.

Han tror på, at forbedringer kan vende tendensen.

- Jeg ved godt det koster penge, men når befolkningen gives mulighed for at opretholde et godt og sundt liv, vil de vælge landet til og ikke opsøge andre lande, hvor de kan få bedre behandling.