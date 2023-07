Enkeltbillet til Danmark

Redaktionen Onsdag, 05. juli 2023 - 08:53

Der er en glidebane. Fra nord mod syd. Det skriver avisen AG denne uge.

Stadig flere rykker teltpælene op i Grønland og flytter til Danmark. Og det gælder både grønlændere og danskere. En tendens, som har stået på i årtier, men som topper i disse år. Blandt andet drevet frem af høj beskæftigelse i Danmark samt forventning om en højere levestandard i syd.

Da de danske gæstearbejdere var flest i Grønland (i 1977) udgjorde de en femtedel af befolkningen. Over 7.500 personer. I dag er danskernes antal dalet til 4.000 personer, cirka 7 procent af den samlede befolkning.

Samtidig flytter flere grønlandskfødte til Danmark. Ifølge nye tal fra Grønland Statistik er der nu 17.079 grønlandskfødte i Danmark. For 10 år siden var tallet på 14.877, altså 2.200 færre end i dag, og bevæger vi os tilbage til 1970´erne var der langt færre. AG har gravet tal frem fra en rapport, foranlediget af Grønlandskomiteen, som viser, at der for 50 år siden kun var 3.500 grønlændere i Danmark.

Dengang var det navnlig uddannelsesmuligheder og giftemål, som trak folk sydpå, og dengang var vilkårene heller ikke altid noget at skrive hjem om, hvilket understreges af en kortlægning fra 1971, som blev lavet af grønlandskonsulent Pie Barfod.

- En tredjedel af grønlænderne føler, at de har været udsat for diskriminerende adfærd, og ensomhed er et problem, opsummerede Barfod i en artikel i AG, som dog også noterede, at der ikke var en overordnet negativ holdning til grønlændere, men at der kunne opstå en knirkende relation i grønlandsk-danske parforhold.

