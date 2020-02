Atassut kræver ny optælling af moskusokser

redaktionen Mandag, 17. februar 2020 - 13:03

Der må ske en ny tælling af moskusokser, efter der er blevet skabt usikkerhed om, hvor mange moskusokser der egentlig er i Grønland.

Det mener Inatsisartut-medlem Siverth K. Heilmann (A).

Antallet er ukendt

En gruppe moskusokseeksperter har for nyligt kortlagt antallet af moskusokser, deres udvikling og udbredelsen af i verden.

Kortlægningen har vakt bekymring, da antal og udvikling af en tredjedel af alle bestandene af moskusokser er ukendt.

- Så vidt vides er der 12 moskusbestande, men forskerne konkluderer, at det er ukendt, om antallet i Grønland er stigende eller faldende. "Et svært landsskab samt økonomiske begrænsninger" udfordrer arbejdet med effektivt at tælle moskus i Grønland, og optællingerne er usystematiske, refererer naturinstituttet fra udgivelsen, lød det blandt andet fra Naturinstituttet.

Inddrag fangerne

Siverth K. Heilmann vil hilse en ny tælling af moskusokser velkommen.

- Jeg mener, at der bør vurderes, hvordan man bedst undgår at trofæjagter ej fører til forstyrrelser ved de hjemmehørendes jagtsteder, samt vurdere hvorvidt vinterfangst af moskusokser skal sættes lidt på hold i to år eller lignende.

- Hvis der skal optælles er det imødekommet. Dog er det anbefalende, at man inddrager og samarbejder med brugerne, hvis man vil have et estimat på, hvor meget moskusokserne har rykket sig ved Kangerlussuaq området, - dette til dels fordi der ved godt samarbejde kan udføres meget, på trods af manglende ressourcer, lyder det fra Siverth K. Heilmann.