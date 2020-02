Moskusokser kortlagt: Stor usikkerhed om bestande i Grønland

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 11. februar 2020 - 10:01

En gruppe moskusokseeksperter har kortlagt antal, udvikling og udbredelsen af moskusokserne i verden.

Det skriver Grønlands Naturinstitut i en pressemeddelelse, samtidig med de oplyser, at en ny artikel om kortlægningen er udgivet i det videnskabelige tidsskrift AMBIO.

Seniorforsker Christine Cuyler fra Grønlands Naturinstitut har ledet projektet.

55 kendte bestande

Omkring 170.000 moskusokser er fordelt over 55 kendte moskusokse-bestande i verden.

Bestandenes forskelligartede tilstande beskrives i artiklen.

De voksende bestande tæller 36 procent af alle moskusokser

Ni bestande synes stabile (13%)

Seks bestande er for nedadgående (16%).

Antal og udvikling af 17 bestande (35%) er ukendt

- Moskusokserne i Nordøstgrønland hører til i den sidste gruppe, lyder det fra naturinstituttet.

Bekymrende

Kortlægningen vækker bekymring, da antal og udvikling af en tredjedel af alle bestandene af moskusokser er ukendt.

- Så vidt vides er der 12 moskusbestande, men forskerne konkluderer, at det er ukendt, om antallet i Grønland er stigende eller faldende. "Et svært landsskab samt økonomiske begrænsninger" udfordrer arbejdet med effektivt at tælle moskus i Grønland, og optællingerne er usystematiske, refererer naturinstituttet fra udgivelsen.

Påvirkning af moskusokser

Moskusokser i Grønland er både naturligt forekommende i Nordgrønland og kunstigt udsatte i Vestgrønland.

- De største udfordringer for moskusoksen er klimaændringer, menneskeskabte forandringer, invasive planteædere, rovdyr, og sygdomme. De arktiske egne ser i øjeblikket et skift med nye plantearter, og forurening udgør også en trussel imod moskusbestandene, ud over reguleret og ureguleret fangst.

-En væsentlig trussel for moskus kan i fremtiden blive, at moskusuld bliver endnu mere attraktivt internationalt, hvor det også bliver kaldt 'arktisk guld'. Der er eksempler på dyr i Grønland, der er blevet nedlagt kun for skindets skyld.