Atassut-formand nægter at trække sig

Bentiaraq Ottosen og Qulutannguaq Berthelsen (A) ønsker ny formand i Atassut, efter at partiet har fået vælgerlussing ved folketingsvalget, hvor partiet oplevede en tilbagegang på 2,1 procent i forhold til sidste folketingsvalg.

Men partiformanden Siverth K. Heilmann vil blive på sin post.

- Bentiaraq burde have været glad for sit flotte valg. Jeg er blevet valgt som formand ved den seneste møde, og jeg har ingen intentioner om at trække mig frivilligt, siger Siverth K. Heilmann til Sermitsiaq.AG.

Overrasket over meldingen

Han er overrasket over udmeldingen fra Bentiaraq Ottosen og partiets næstformand Qulutannguaq Berthelsen.

- Det er ikke tiden at pege fingre på formanden efter valget. Selvfølgelig er jeg overrasket over udmeldingen. Jeg har taget en kontakt til Bentiaraq og lykønskede ham efter hans gode valgresultat, fortæller Siverth K. Heilmann.

Tilfreds med valgresultatet

- Er du skuffet over partiets valgresultat?

- Vi havde selvfølgelig håbet på, at vi kunne have fået et bedre valg. Men vi har ikke haft et folketingsmedlem i lang tid, derfor er det ikke overraskende, at vi ikke har fået så mange stemmer. Vores parti har været synlig ved debatterne op til valget, og jeg vil sige, at jeg er tilfreds med resultatet, svarer han.

Atassut-formanden forstår heller ikke kritikken om, at partiet ikke er aktiv nok ved kysten.

- Jeg har arbejdet hårdt, siden jeg blev formand. Det er ellers blevet forudsagt, at vores parti ikke vil have nogen mandater i Inatsisartut, men vi fik to medlemmer ved det seneste valg. Partiet er under god udvikling. Derfor er det lidt tankevækkende, at disse udmeldinger kommer ud nu, og jeg kan ikke andet end at respektere deres mening, lyder det fra Siverth K. Heilmann.