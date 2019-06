Bentiaraq kræver ny formand efter valglussing

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 07. juni 2019 - 07:00

Bentiaraq Ottosen (A) er alt andet end tilfreds med partiets valgresultat ved folketingsvalget i går, onsdag.

Partiet gik tilbage i forhold til valget for fire år siden med 2,1 procent, og ifølge ham må partiet nu i gang med en større reorganisering.

- Jeg er dybt skuffet. Vores parti er blevet uanseeligt. Vi er gået langt tilbage, og nu må vi i partiet tydeliggøre vore synspunkter. Der må ske drastiske ændringer, siger Bentiaraq Ottosen til Sermitsiaq.AG. Han fik 810 personlige stemmer ved valget.

Efterlyser ny formand

Han siger, at der ligger et stort arbejde forude for partiet.

- Nu er det på tide, at formanden skal tydeliggøre partiets politiske synspunkter. I de seneste år har partiet oplevet nedgang, fordi vi ikke har været synlige nok. Partiet skal ikke blot følge andre partiers holdninger, nu må vi i partiet komme med vores politiske synspunkter, siger han og fortsætter:

- Det er op til bestyrelsen, om der skal findes en ny formand. Men jeg mener, at der nu skal findes en ny, ung formand, der skal videreføre partiet, som skal være et samlingspunkt. Jeg siger ikke, at Siverth K. Heilmann skal trække stikket nu, for han har været en stor hjælp til os unge i partiet. Men der sker ikke møder nok i partiet, der sker intet i afdelingerne på kysten, og partiet har været for dårlig til at samle nye ansigter til partiet.

Populistik kampvalg

Bentiaraq Ottosen langer også ud efter andre partier.

- Det har været en populistisk kampvalg, som har tiltrukket vælgerne. Partierne har taget vores synspunkter, og ændret dem lidt. For eksempel har Siumut taget vores forslag om, at der må etableres værnepligt. Det var vores idé, som Siumut stjal. Men det er måske et tegn på, at vi i partiet ikke har været dygtige nok med at komme ud med vores synspunkter, derfor bør der ske en øjeblikkelig ændring, lyder det fra Bentiaraq Ottosen.