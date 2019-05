Asii til Kim: Træd nu i karakter

redaktionen Fredag, 24. maj 2019 - 17:52

Naalakkersuisut har været for passive i spørgsmålet, om hvordan børnenes vilkår skal forbedres.

Det mener borgmester Asii Chemnitz Narup, der kommer med opråb til formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen.

- Det er på tide at selvstyreformanden træder i karakter. Vi har flere gange henvendt os til Naalakkersuisut, men uden at få den nødvendige hjælp – vi bliver bare slået oveni hovedet med evalueringer og rapporter, siger borgmester Asii Chemnitz Narup i en pressemeddelelse, der erkender, at kommunerne ikke kan løfte problemerne selv.

Skal stoppes nu

Derfor opfordrer hun, at Kim Kielsen og naalakkersuisoq for sociale anliggender Martha Abelsen til at komme og mødes med borgmestrene om hvad der skal ske for at stoppe 'denne nationale katastrofe' som Asii Chemnitz Narup kalder det.

- Vi kan simpelthen ikke blive ved med at lade en syg adfærd fortsætte med at ødelægge så mange mennesker, generation efter generation. Vi kan ikke blive ved med at gemme os for, hvad det virkelig er: En national katastrofe, en både fysisk og psykisk ødelæggende epidemi, som ødelægger menneskers liv fra barnsben, og som giver selvhad, angst, ødelægger menneskers seksualitet og tillid til hinanden, som baner vejen for misbrug af hash og alkohol, og som ofte fører til vold, selvskade og selvmord. Det må stoppes, fremhæver Asii Chemnitz Narup, der samtidigt efterlyser at Kim Kielsen sætter sig i spidsen for en national handlingsplan.

Dialog bør igangsættes

Inuit Ataqatigiits medlemmer af familie og sundhedsudvalget i Inatsisartut opfordrer Naalakkersuisut ligeledes til at indlede dialog og derigennem udarbejde en langsigtet plan.

- Der skal man i tæt samarbejde med kommunerne udarbejde en strategi, således at man foretager en udredning om hvilket hjælp man ønsker fra Danmark og i hvilke omfang. Formanden for Naalakkersuisut har udråbt dette år som børnenes år og dette skal udelukkende ikke være et ord, men der skal en handling bag, skriver Stine Egede, Aqqa Samuelsen og Mikivsuk Thomassen i en pressemeddelelse.

De ønsker, at kommunerne skal bevare ansvaret af socialområdet.

- Hvis ansvaret for det sociale område flyttes til departementet, vil det blot udløse mere administration i departementet og vil ikke gavne dem der akut har brug for hjælp i dag, den vil tværtimod medføre forsinkelse, lyder det fra Inuit Ataqatigiits medlemmer af familie og sundhedsudvalget i Inatsisartut.