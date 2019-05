Mandag vil et flertal bede Danmark om hjælp

Walter Turnowsky Fredag, 24. maj 2019 - 10:19

Mandag skal Inatsisartut behandle forslaget om at bede om akut hjælp fra Danmark til indsatsen om seksuelle overgreb, omsorgssvigt og selvmord blandt unge i Tasiilaq og resten af landet.

På forhånd er der sikret et flertal bag forslaget, som Samarbejdspartiet, IA, Atassut, Demokraterne og Partii Naleraq har fremsat i fællesskab.

Det er dokumentaren ‘Byen hvor børn forsvinder’ der igen har sat emnet øverst på den politiske dagsorden.

- Vi har i den senere tid set og hørt yderst horrible forhold, og forholdene er stort set ikke anderledes i resten af landet, hedder det i begrundelsen for forslaget

- Flertallet er partierne har til medierne meddelt, at de ønsker at der indgås så hurtigt som muligt samarbejde med Den danske regering for at få løst problemerne. Det er os magtpåliggende at henstille til at Naalakkersuisut uden at forhale det, at de bør igangsætte denne opgave snarest muligt. Det kan overhovedet ikke forsvares at vi forbliver passive tilskuere til at sagsbehandlingen af omsorgssvigtede børn og seksuelt misbrugte børn foregår så langsomt. Derfor opfordre vi Naalakkersuisut at der skal igangsættes hurtigst muligt tiltag.

Forslaget er blevet sat ekstraordinært på dagsordenen, da forslagsstillerne har anmodet om at man fraviger de normale tidsfrister på grund af særlige omstændigheder.

Overvejer at fratage kommuner området

Naalakkersuisoq for sundhed og sociale anliggender, Martha Abelsen (S) har flere gange afvist, at hun vil bede om hjælp fra Danmark her og nu.

- Jeg finder det væsentligt at understrege, at der på intet tidspunkt er kommet en officiel henvendelse fra den danske stat om at yde hjælp eller assistance. Der har altså aldrig været tale om, at Naalakkersuisut har afvist et konkret tilbud om hjælp fra Danmark, siger hun i en pressemeddelelse.

Samtidig er hun parat til at sætte kommuner under administration, hvis de ikke kan løfte opgaven.

- Når Naalakkersuisut beder den danske stat om hjælp til at løfte opgaverne på børne- og ungeområdet, så er et nærliggende spørgsmål naturligvis: Er kommunerne i stand til at løfte opgaven? Det er noget, vi som landspolitikere er nødt til at forholde os til.

- Hvis en kommune ikke er i stand til at løfte opgaven, skal Naalakkersuisut naturligvis handle. Der findes allerede muligheder i lovgivningen for at suspendere en kommunes forvaltning af hele eller dele af det sociale regelsæt, når der foreligger væsentlig tilsidesættelse af kommunens forpligtelser eller borgernes rettigheder.

Og hun er parat til at gå endnu længere.

- I yderste konsekvens må det også overvejes, om hele området bør centraliseres og dermed hjemtages fra kommunernes forvaltning.

Forslaget om hjælp fra Danmark skal behandles første gang mandag og kan blive endelig vedtaget 4. juni.