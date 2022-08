Arktiske parlamentarikere kommer til topmøde i Nuuk

Kassaaluk Kristensen Mandag, 15. august 2022 - 13:19

24 parlamentarikere fra Arktis er inviteret til møde om Arktis i Grønland i dagene 11.-13. september. Det er folketingsmedlem Aaja Chemnitz, der inviterer til internationalt topmøde, som skal foregå i Nuuk.

Aaja Chemnitz oplyser i en pressemeddelelse, at topmødet vil være åbent for både politikere og borgere.

- Krigen i Ukraine har udfordret samarbejdet i Arktis, men også understreget hvor vigtigt samarbejdet er. Det er vigtigere end nogensinde før, at vi mødes, siger Aaja Chemnitz og fortsætter:

- Mens Arktisk Råds arbejde er sat i bero, så har vi i Arktiske Parlamentarikere valgt at mødes fysisk uden deltagelse fra Rusland. Vores formål er at komme med anbefalinger til de arktiske regeringer om klima, oprindelige folk og øget erhvervsudvikling i Arktis, siger hun.

Syv ud af otte lande er inviteret

De otte artiske lande, Canada, Finland, Island, Norge, Sverige, USA, Rusland og Grønland (Danmark) har medlemmer i Den Arktiske Parlamentariker Komite.

Aaja Chemnitz er genvalgt som formand for komiteen og har af Folketingets Præsidium fået en bevilling på 1,9 millioner kroner til at afholde et internationalt topmøde blandt arktiske parlamentarikere.

- Jeg ser frem til at afholde topmødet i Nuuk. Topmødet i denne form er den første af sin slags. For mig er det vigtigt også at tage temaer op, som Arktisk demokrati, kvindeligt lederskab i Arktis og økonomisk udvikling i Arktis, ligesom der vil være debatter for offentligheden om film og medier, jura og forskning i Arktis, siger Aaja Chemnitz.

Interesserede fagfolk og borgere samt politikere er velkomne til at deltage til topmødet, hvor program vil blive offentliggjort i den kommende tid. Programmet vil kunne findes på komiteens hjemmeside og Facebookside.