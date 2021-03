Arktisk Kommando: Mindre spredning af olie fredag

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 19. marts 2021 - 14:00

Inspektionsfartøjerne Knud Rasmussen og Ejnar Mikkelsen er blevet indsat af Arktisk Kommando, i forbindelse med at trawleren Polar Aassik sank i området tidligere i denne uge.

- Farttøjet Ejnar Mikkelsen er på vej til Nuuk for at laste havmiljøkontrol, som skal bekæmpe forureningen. Den skal så til nordpå, så snart skibet har lastet udstyret, siger presse- og kommunikationsrådgiver hos Arktisk Kommando Lærke Ina Krogaard til Sermitsiaq.AG.

Fordampet

Et Challenger-fly tog afsted fredag formiddag og skal danne overblik over, hvordan situationen er i forhold til olieudslip.

LÆS OGSÅ: Sunket trawler lækker diesel

Der er ingen tegn på yderligere spredning af olie i forhold til hvad Arktisk Kommando forventede. Det vurderes nemlig, at olien er under langsom fordampning

- Olien har pakket sig lidt op mod grødisen. Derfor er arealet af olien skrumpet. Men vi ved ikke endnu, hvor stor udbredelsen af olien er, da vi også afventer fotos fra Challenger-flyet, så for nu kan vi kun sige, at den ser ud til at være væsentlig mindre end i går.

Ikke drevet til land

Arktisk Kommando har ikke modtaget borgerhenvendelser om olieobservationer eller olieindsmurte dyr og fugle.

- Det skyldes højst sandsynligt, at olien er tynd og ikke er drevet til lands, men fortsat holder sig ude på havet, så der har givetvis ikke været så meget for borgere at observere, oplyses det.

Arktisk Kommando modtager dog fortsat meget gerne henvendelser, hvis folk observerer noget bemærkelsesværdigt i området.

Borgere og fiskere kan sende et billede af forurening på følgende email: jrcc@jrcc.gl eller ringe til vagthavende officer Arktisk kommando på telefon 36 40 10.