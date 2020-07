Arctic Star: Samsejling halverer leveringstid

Thomas Munk Veirum Fredag, 24. juli 2020 - 08:35

Siden slutningen af 80’erne har Arctic Star i Sisimiut levet af at sælge snescootere og senere også de firehjulede ATV’ere.

Firmaet har foretrukket nordamerikanske produkter, og derfor har Arctic Star mere end 30 års erfaring med import fra USA og Nordamerika.

Mange forskellige fragtruter er prøvet af gennem tiden, men firmaets direktør har en særlig ros til Royal Arctic Lines nye samsejling med islandske Eimskip:

- Den her løsning er den helt rigtige, siger Henrik Sachse, direktør i Arctic Star, til Sermitsiaq.AG.

Leveringstid halveret

For Arctic Star er det store fremskridt, at man nu får hurtigere adgang til Eimskips ugentlige afgange fra Portland i USA.

Direktøren fortæller, at man netop har modtaget den første container via det nye system. Den blev udskibet fra Portland 26. juni, og Arctic Star hentede godset på havnen i Sisimiut 20 juli.

Det er en halvering af leveringstiden i forhold til tidligere, fortæller direktøren:

- Vi synes, det er fedt. Det her åbner op for flere muligheder for handlen med USA, siger Henrik Sachse.

Større udvalg og hurtigere levering

Ifølge direktøren betyder den kortere leveringstid, at virksomheden kan arbejde med et mindre lager end tidligere.

Desuden letter det arbejdsgangen, da virksomheden hvert år kæmper for at få nye modeller af snescootere og ATV’ere leveret til andre steder på kysten, inden isen lægger sig.

For kunderne bliver der på sigt tale om et større udvalg på hylderne, og at varerne kan leveres hurtigere, fortæller Henrik Sachse.