RAL-Eimskip samsejling er oppe i 2. gear

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 09. juli 2020 - 15:58

Det ene af Eimskips to skibe under samsejlingen med Royal Arctic Line, Dettifoss, er nu i rute og lå torsdag til kaj i havnen i Aarhus efter at have været i Aalborg.

Det har været nødvendigt at opdele starten på samsejlingen i to faser, fordi det ene af Eimskips to skibe, Brúarfoss, er forsinket på værftet i Kina. Første fase blev indledt da Tukuma Arctica gik ind i samsejlingsplanen den 10. juni, som Eimskips skib Dettifoss nu følger op på, skriver Royal Arctic Line på sin hjemmeside.

Mary Arctica fylder hul ud

Royal Arctic Lines atlantskib Mary Arctica bruges som det tredje skib, indtil anden og sidste fase af opstarten på samsejlingen påbegyndes den 28. oktober 2020, hvor Brúarfoss forventes at afgå Danmark mod Helsingborg, Frederiksstad, Aarhus, Torshavn, Reykjavik og Nuuk. Dermed vil alle tre skibe være i fart og Royal Arctic Lines samsejling med Eimskip være 100 procent i drift.

Som det ses af nedenstående billede er der et stykke vej op i containerskibs-størrelse, når man iagttager Maersk-containeren, der torsdag var i Aarhus Havn samtidig med Eimskips Dettifoss.