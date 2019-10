Arctic Circle Business udpeger konstitueret direktør

redaktionen Onsdag, 16. oktober 2019 - 17:27

Bestyrelsen i Arctic Circle Business har besluttet at konstituere Susanne Høegh som direktør, når Juliane Henningsen forlader erhvervsrådet næste måned.

I denne uge blev det meldt ud, at Juliane Henningsen ikke længere skal være direktør for Qeqqata Kommunias erhvervsråd, da hun bliver kommunaldirektør.

- Arctic Circle Business takker Juliane Henningsen for det meget frugtbare samarbejde og alle de tiltag hun har fået iværksat sammen med teamet. Vi er utroligt glade for at Juliane har etableret et godt samarbejde med erhvervslivet og det politiske system samt staben ved Qeqqata Kommunia og vi ser frem til at samarbejde med Juliane når hun tiltræder sin nye position som kommunaldirektør i Qeqqata Kommunia, siger formand for bestyrelsen Petrus Olsvig-Kleist i pressemeddelelsen.

Det oplyses, at Arctic Circle Business modtager løbende ansøgninger til direktørstillingen med frist indtil den 11. november 2019.