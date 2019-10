Kommunalt topjob til Juliane Henningsen

Redaktionen Tirsdag, 15. oktober 2019 - 07:33

Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia besluttede på et møde i mandags at ansætte Julia Henningsen pr. 15.november 2019, som afløser for Paneeraq Olsen på kommunaldirektørposten.

Kommunen får dermed en ny kommunaldirektør med indgående viden om erhvervsforholdene i deres region samt de udfordringer, som de står overfor, når det gælder fremtiden for lufthavnen i Kangerlussuaq eller arbejdet for at anlægge en vej mellem Kangerlussuaq og Sisimiut.

- Jeg blev utroligt glad og ydmyg da jeg fik at vide, at jeg var blevet indstillet til ansættelse. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i arbejdstøjet,. Jeg er meget optaget af at være med til at skabe et bæredygtigt lokalsamfund. Qeqqata Kommunias kommunalbestyrelse har sat sig ambitiøse målsætninger hvad angår erhvervsudvikling og velfærd for borgerne. Jeg glæder mig til at betjene kommunalbestyrelsen og arbejde sammen med øvrige ansatte i kommunen. Det er en stor organisation, hvor samarbejde bliver altafgørende for vores succes som kommune, siger Juliane Henningsen på dagen, hvor kommunalbestyrelsen traf deres beslutning om at ansætte hende.

Juliane Henningsen har som direktør for Arctic Circle Business haft til opgave at styrke det lokale erhvervsliv. Desuden et tæt samarbejde med Greenland Business, og med en servicekontrakt med Qeqqata Kommunia om at udvikle erhvervslivet og turismen i regionen. Erhvervsudviklings-organisationen Arctic Circle Business har blandt andet skrevet turismestrategien for Qeqqata kommunia.

Fra politik til topjob

Juliane Henningsen på 35 år er mor til tre og har en samlever i Sisimiut, hvor hun siden 2017 har været direktør for Arctic Circle Business.

Hun har tidligere været en landskendt politiker i Grønland, både som Inatsisartut-medlem fra 2005, og da hun som 22-årig blev valgt ind til Folketinget for Inuit Ataqatigiit i 2007. I partiet har hun også haft en post som politisk og organisatorisk næstformand.

Juliane Henningsen har studeret samfundsvidenskab på ilisimatusarfik, hvor hun har bachelorgrad med bachelorprojektet om MSC mærkning af hellefisk i det kystnære fiskeri og dertil hørende dilemmaer i Grønland. Derudover har hun bestået kursus i “ledelse i praksis” på Aarhus Erhvervsakademi samt et bestået Pre-MBA uddannelse, som hun gennemførte i 2018.

I 2015 forlod hun Inatsisartut og politik til fordel for en stilling i Halibut Greenland, hvor hun fik erfaring med strategiudvikling samt implementering i Halibut Greenlands organisation. Sidste år blev hun også udnævnt som ny formand for Great Greenland.

På sit introduktion i sin CV skriver Juliane Henningsen, at hun gennem en alsidig karriere først som politiker i Inatsisartut samt Folketinget og dernæst i Halibut Greenland ApS samt mit nuværende arbejde i Arctic Circle Business har skabt resultater.

- Ikke alene,men sammen med en række fantastiske mennesker.

Infrastruktur-projekter

Qeqqata Kommunias kommunalbestyrelse samt havnerådet, som består af regionale erhverv og organisationer har et fælles ønske om, at etablere et havneselskab i Sisimiut, hvor Arctic Circle Business har ageret som sekretariat, og dermed har Juliane Henningsen allerede et indgående kendskab til igangværende arbejde for at etablere selskabet.

Juliane Henningsen har som direktør for Arctic Circle Business også siddet med ved bordet, når arbejdsgruppen for Kangerlussuaqs fremtid, som består af embedsmænd fra Qeqqata Kommunia og Departementet for Boliger og Infrastruktur holdt møder. Gruppen havde også til opgave at afdække forskellige scenarier for lufthavnens fremtid samt realiseringen af vejen mellem Kangerlussuaq og Sisimiut.