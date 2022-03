Aqqaluaq B. Egede: Fiskerne blev hørt på seminaret

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 15. marts 2022 - 14:27

Kommunalbestyrelsesmedlem for Siumut, Margrethe Thårup Andersen har kritiseret Naalakkersuisoq for Fiskeri for at invitere Kujalleqs Ehvervs- og arbejdsmarkedsudvalg alt for sent til fiskeriseminaret i Nuuk i sidste uge. Det var simpelthen ikke muligt at få flybilletter så sent.

Aqqaluaq B. Egede understreger, at der bliver lyttet til fiskerne og at udvalget blev inviteret, fordi der lige pludseligt var plads på seminaret.

- Andre kommuner deltog på egen regning, da seminarerne er primært for organisationer, foreninger og fiskere. Vi planlægger rejser både til Nordgrønland, Sydgrønland og Østgrønland i løbet af foråret. Vi vil holde åbne møder hvor alle kan deltage, her skal vi genopfriske Fiskerikommissionens anbefalinger, understreger Naalakkersuisoq for Fiskeri.

Han håber, at hans rejser kan blive formet under Inatsisartut-samling, som slutter i slutningen af maj.

Seminarerne førte til bedre forståelse

Naalakkersuisoq for fiskeri mener, at seminarerne både i Ilulissat og Nuuk viser gode tegn.

- Vi holdte seminarerne for at opnå bedre forståelse mellem fiskerne, indhandlingsstederne og kommunerne. Under seminaret i Nuuk, så fremlagde fiskerne fra Sydgrønland om deres udfordringer. Her gav de udtrykt for, at man kun kan indhandle en gang om ugen og derfor ikke kan fiske mere.

- Der blev diskuteret om emnet og indhandlingsstederne var åbne for at diskuterer. De kom også selv med inputs til mulighederne. Så er der en positiv udvikling, forklarer Aqqaluaq B. Egede.

Han understreger, at han indsamler viden om bedre muligheder for fiskerne i landet for at forme den kommende fiskerilov.