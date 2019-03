Aqqalu Jeremiassen: Boost til nye virksomheder

Walter Turnowsky Fredag, 15. marts 2019 - 07:56

Staten og Selvstyret skyder sammenlagt 220 millioner kroner ind Greenland Venture og Vækstfonden til investering og udlån til grønlandske virksomheder.

Tre initiativer skal styrke vækst i Grønland Hovedpunkter i aftalen: - Kapitalindskud på 200 mio. kr. til Greenland Venture og Vækstfonden, som skal anvendes til investeringer i grønlandske virksomheder med vækstpotentiale. Investeringerne kan ske i form af lån, garantier, kautioner, kapitalindskud og lignende i grønlandske virksomheder. - Projektmodningspulje på 20 mio. kr., som skal anvendes til at modne flere projekter og dermed styrke antallet af virksomheder, der er klar til at få egentlige investeringer. - Vækstgarantier. Vækstfonden får mulighed for at yde Vækstgarantier i Grønland, fx til større anlægsinvesteringer, investeringer i store virksomheder, miner mv. Der afsættes i alt 220 mio. kr. til erhvervssamarbejdet, hvoraf i alt 22 mio. kr. finansieres af Grønlands Selvstyre og 198 mio. kr. finansieres af staten.

Aftalen er et selvstændigt led i aftalen om investeringer i lufthavne fra september sidste år.

I dag kunne naalakkersuisoq for erhverv, Aqqalu Jerimiassen (A) og erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) så skrive under på en aftale, der fastlægger de nærmere forhold vedrørende selvstyrets og statens kapitalindskud.

- Indgåelsen af aftalen om at tilføre 220 mio. kr. til erhvervsudvikling i Grønland er en væsentlig styrkelse af Naalakkersuisuts tiltag til udvikling af iværksætteri og nye erhverv i Grønland, siger Aqqalu Jerimiassen i en pressemeddelelse.

- Naalakkersuisut har allerede gennemført en omfattende erhvervsfremme i de senere år i form af tilskud til produktudvikling, eksportstøtte til mange private virksomheder, udvikling af nye erhverv inden for blandt andet is og vand, turisme mv. Puljen på 220 millioner kroner vil give et boost til de virksomheder, som vil med på bølgen af nye private erhvervsaktiviteter.

Også Rasmus Jarlov ser frem til at pengene kommer ud at arbejde i det grønlandske samfund.

- Jeg er glad for, at Greenland Venture og Vækstfonden med aftalen får styrken til at kunne øge adgangen til risikovillig kapital og investeringer i Grønland væsentligt.