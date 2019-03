220 millioner kroner til grønlandsk vækst er nu på plads

Walter Turnowsky Fredag, 15. marts 2019 - 07:24

I dag underskrev naalakkersuisoq for erhverv, Aqqalu Jerimiassen (A) og erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) den endelige aftale, der giver 220 millioner kroner ekstra til Greenland Venture og Vækstfonden til investeringer i grønlandske virksomheder.

- Vores muligheder for at give projekter og vækstvirksomheder i Grønland et boost er blevet stærkt forbedret, hedder det i en fælles udtalelse fra Vækstfonden og Greenland Venture.

Aftalen er en selvstændig del af den lufthavnsaftale, som Kim Kielsen og Lars Løkke Rasmussen skrev under på i september. Den tyder, at staten skyder samlet set 198 millioner kroner ind og Selvstyret 22 millioner kroner ind.

Fakta Vækstfonden i Danmark har siden 2016 kunnet yde lånefinansiering til virksomheder i Grønland. Greenland Venture, der har hovedkontor i Nuuk, har venture-investeringer i syv virksomheder og yder derudover vækstlån til en række projekter og selskaber. Vækstfonden er en uafhængig finansieringsfond, eget af den danske stat. Vækstfonden arbejder for at fremme vækst og fornyelse i små og mellemstore virksomheder, og finansierer ca. 800 virksomheder om året. Greenland Venture A/S er et ventureselskab, der arbejder på forretningsmæssige vilkår, etableret og ejet af det grønlandske Selvstyre gennem Greenland Holding A/S med en samlet egenkapital på ca 400 mio. kr. De 220 mio. kr. tilvejebringes ved indskud fra Staten på 198 mio. kr og 22 mio fra Selvstyret, hvoraf 100 mio. kr tilføres Vækstfonden, øremærket til formålet og 100 mio kr indskydes i Greenland Venture; puljen til projektmodning fordeles med 10 mio kr til hver. Greenland Venture og Greenland Holding ejes fortsat 100% af Grønlands Selvstyre.

Greenland Venture og Vækstfondenskal sammen stå for investeringer og udlån.

– Vi er glade for samarbejdet, hvor vi kan styrke mulighederne for risikovillig kapital til virksomheder i Grønland, siger erhvervskundedirektør Hans Jørgen Østergaard fra Vækstfonden.

- Vi kommer i praksis til at arbejde sådan, at alle større investeringer og lån bliver vurderet og indgået af Greenland Holding og Vækstfonden i fællesskab. Vi står derfor hver for 50 procent af et givet tilsagn.

Én dør ind

Karsten Høy, direktør for Greenland Venture, fortæller, at virksomheder, der er interesseret i finansiering af vækst, kun behøver henvende sig ét sted.

– Greenland Venture bliver indgang til de fælles investeringer og udlån. Vi vil fokusere på mellemstore og større projekter, der er så gennemarbejdede og solide, at de har stor sandsynlighed for at lykkes og skabe tilfredsstillende resultater, siger han.

200 millioner kroner er afsat til direkte investering og finansiering af vækstplaner, de to partnere finder investerings­værdige.

- Vi ser muligheder i turismesektoren med anlægsinvesteringer og andre investeringer i øget kapacitet, men vi begrænser os ikke til bestemte brancher og ser flere muligheder i bygge og anlæg, råstoffer, fiskeri og de servicebrancher, der følger med, siger Karsten Høy og Hans Jørgen Østergaard samstemmende.

– De sidste 20 millioner kroner skal bruges til modning af projekter som har potentiale, men kræver nærmere spar­ring for at komme op på et niveau, hvor investering er fornuftig, forklarer Karsten Høy.