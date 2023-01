Aqqa S.: Grusbaner kan udvikle trafikken

Kassaaluk Kristensen Søndag, 29. januar 2023 - 15:21

Kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik er så småt i gang med at forberede en 10-års plan for kommunens udvikling.

Kommunalbestyrelsesmedlem, og Siumuts gruppeformand, Aqqa Samuelsen, ser muligheder i, at arbejdet med udviklingsplanen går hånd i hånd med Naalakkersuisuts planer for de enkelte bosteder Især når det kommer til infrastruktur og lufttrafik.

Aqqa Samuelsen (S) mener, at Inatsisartut skal genoptage planer om anlæggelse af grusbaner i Qeqertarsuaq, Qasigiannguit og Kangaatsiaq og kigge på finansiering af projekteringerne sammen med kommunen.

- Siumutgruppen i Kommune Qeqertalik finder det vigtigt at forbedre infrastrukturen i kommunen. Vi vil arbejde for at få bygget lufthavne for fastvingede fly i Qasigiannguit, Qeqertarsuaq og Kangaatsiaq, i samarbejde med Naalakkersuisut og Inatsisartut, udtaler Aqqa Samuelsen i en pressemeddelelse.

Han er ikke den første kommunalpolitiker, der har set sig varm på grusbaner. Også kommunalpolitikere i blandt andet Kommune Kujalleq har tidligere haft øje for planer om grusbaner i flere byer i Syd.

Grusbaner i tre byer

Han uddyber overfor Sermitsiaq.AG, at Siumutgruppen er villige til at kigge på finansiering af anlæggelse af lufthavnsveje i de næste 10 år, hvis Naalakkersuisut og Inatsisartut vil overveje anlæggelse af grusbaner i de tre nævnte byer.

- Vi laver planer om vejanlæggelse år efter år. Men hvis vi kan få et tilsagn om, at planer om lufthavne tages op igen, kan vi begynde at lægge en plan om finansiering de næste 10 år, så vi ikke mangler finansiering til vejanlæggelse, når planerne skal realiseres, siger han til Sermitsiaq.AG.

Aqqa Samuelsen beregner, at anlæggelse af grusbanelufthavn samt lufthavnsvej vil koste over 100 millioner kroner per by.

Trafik og turister

En grusbane til fastvingede fly benyttes i Kulusuk, og flere anlæggelser af grusbaner har været politisk varmt brød igennem tidligere valgkampe.

Kommunalbestyrelsesmedlemmet erkender, at han får brug for opbakning fra Inatsisartut, hvis planer om lufthavne skal tages op til genovervejelse.

Men en plan om at udvikle landets infrastruktur bør også indgå i landspolitikken, da de to nye atlantlufthavne forventes at komme i brug de nærmeste år.

- Kommunen vil på den måde blive lettere tilgængelig for både borgerne i landet og turisterne, når vi har fået lufthavne til fastvingede fly. Det er nødvendigt med en mere koordineret og bredere løsning med hensyn til trafikforhold der vil gavne hele landet, i modsætning til lufthavnsbyggeriet i Ilulissat og Nuuk, siger Aqqa Samuelsen.