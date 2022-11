Kommunalpolitiker kræver forlænget service af Diskoline

Kassaaluk Kristensen Fredag, 04. november 2022 - 15:20

Det er på tide at overveje at forlænge sejladsen med Disko Line, da havet ved Diskobugten stadig er farbart i både november og december.

Det mener kommunalpolitiker i Kommune Qeqertalik, Aqqa Samuelsen.

Som det er nu, så er sidste sejladsmulighed med Disko Line i Diskoområdet den 15. november i år. Dermed vil borgere i Diskobugten være afhængig af Air Greenlands helikoptere i juletiden og frem til foråret, hvor Disko Line igen starter sejlsæsonen i området.

Men klimatiske ændringer gør, at havet er mere farbart end luften i området, påpeger Aqqa Samuelsen.

- Som det er nu, så er der ikke havis i november og december i området. Derfor kunne det tænkes, at der undersøges muligheder for at forlænge trafikservice gennem Disko Line i området, siger Aqqa Samuelsen og fortsætter:

- Når Disko Line slutter sæsonen for i år, vil flere borgere være afhængige af helikopternes afgange. Men disse oplever også mange forsinkelser, så snart snevejr forværrer sigtbarheden det mindste, siger han.

Pakker skal også nå frem

Op til jul er der også flere pakker og breve, der skal nå til flere byer og bygder i området, ligesom det er tilfældet med resten af landet.

Ved forsinkelser af lufttrafikken er det kutyme at prioritere passagerer frem for pakker og breve, hvilket kan ramme borgere, der venter pakker, understreger Aqqa Samuelsen.

- Hvis der skulle være behov for flere midler for at fortsætte trafikken til søs med Diskoline, så må Naalakkersuisut overveje en økonomisk håndsrækning til Diskoline, så der kan opretholdes bedre service til borgerne, siger Aqqa Samuelsen.

Mens Disko Line har sidste sejlads den 15. november, så oplyser Arctic Umiaq Line på sin hjemmeside, at Sarfaq Ittuk vil fortsætte anløb i Diskobugten frem til midten af marts 2023. Fra marts til slutningen af april vil Sarfaq Ittuk ikke anløbe Diskobugten i vintersæsonen.