Aqqa Samuelsen vil tilbage i politik

Fredag, 19. februar 2021 - 14:59

Det blev et kort farvel til politik for Aqqa Samuelsen, der tilbage i oktober trådte ud af såvel lands- som kommunalpolitik, da han blev skoleinspektør i Qasigiannguit skole, Juunarsip Atuarfia. Begrundelsen lød blandt andet:

- Jeg trækker mig fra mit politiske virke i forbindelse med min tiltræden som skoleinspektør, fordi jeg lægger vægt på, at jeg i min nye stilling ikke skal have en politisk tilknytning, og fordi der ikke skal sættes spørgsmålstegn ved det.

Men det mener den nyudklækkede Siumut-politiker ikke er et problem længere.

- Tiden går og man lærer, hvordan man skal lede en skole og holde tingene adskilt. Så nu har jeg overskud til politik, og der er intet problem i både at være skoleleder og stille op til kommunalvalg, siger Aqqa Samuelsen til Sermitsiaq.AG om sin tilbagevenden til politik.

Er opmærksom på inhabilitet

Han understreger, at han stiller op for hele kommunen og ikke kun dem, der går i skole hos ham.

- Hvis der er sager, som direkte involverer Juunarsip Atuarfia, så træder jeg selvfølgelig tilbage fra beslutningsprocessen som inhabil, forsikrer han.

Aqqa Samuelsen forklarer, at det har været nødvendigt for ham at skifte politisk kurs, og at mange overvejelser har ledt frem til, at han nu skriver S på sin valgplakat i stedet for IA.

- Siumut har udarbejdet nye målsætninger og er i gang med et generationsskifte, som jeg kan bakke op om. Jeg har en god kontakt til Erik Jensen og har haft godt samarbejde med ham tidligere. Jeg forventer, at der også er god mulighed for at samarbejde med de øvrige medlemmer af Siumut, siger han.

Tager gerne borgmesterkæden på

Aqqa Samuelsen er klar til det helt store ansvar, hvis vælgerne bakker op om hans person.

- Hvis vælgerne mener, jeg skal være borgmester, så er det et ansvar, jeg er klar til at påtage mig, men det er ikke op til mig, siger ham.

Et par af mærkesagerne vil være at kickstarte erhvervslivet og at styrke samarbejdet indenfor social og skoleområdet. Han har som skoleleder bidt mærke i, at aldersgennemsnittet for børn med særlige behov falder, og det vil han forsøge at gøre noget ved.

- Vi er nødt til at se på, hvad det er for nogle børn, vi sender ud i livet i fremtiden, siger Aqqa Samuelsen.