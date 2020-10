Redaktionen Tirsdag, 20. oktober 2020 - 08:37

Inuit Ataqatigiits Aqqa Samuelsen trækker sig fra politik for at fokusere på sit kommende arbejde som skoleinspektør i Qasigiannguit skole, Juunarsip Atuarfia.

Det oplyser Inuit Ataqatigiit i en pressemeddelelse.

- Grunden til at jeg i forbindelse med min tiltræden som skoleinspektør trækker mig fra mit politiske virke er, at jeg lægger vægt på, at jeg i min nye stilling ikke skal have en politisk tilknytning, og fordi der ikke skal sættes spørgsmålstegn ved det, siger Aqqa Samuelsen i en pressemeddelelse.

- Arbejdet med børn ligger mit hjerte nær, derfor har jeg altid ønsket at skulle være skoleinspektør i en folkeskole. Da muligheden bød sig, kunne jeg ikke sige nej. Derfor er min udtræden ikke et udgangspunkt i nogen politisk hændelse, siger han.

Aqqa Samuelsen er indtil nu gruppeformand i Inatsisartut, og har været medlem i familie- og sundhedsudvalget, revisionsudvalget og lovudvalget. Formanden for partiet beklager hans valg for at træde ud af politik:

- Selv om Aqqa udtræder fra politik er jeg sikker på, at han vil fortsætte sin indsats for samfundet gennem sit hjertebarn, nemlig at gøre en indsat for børn og vi ønsker ham alt godt for fremtiden og vi ønsker ham gode resultater, siger Múte B. Egede.

Ved Aqqa Samuelsen udtræden fra politik indtræder Mariane Paviasen, som nu sidder i Inatsisartut som suppleant for Mimi Karlsen, som medlem af Inatsisartut.

Der vil blive indkaldt en ny suppleant mens Mimi Karlsen er på sygeorlov, oplyser Inuit Ataqatigiit.