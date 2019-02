Antallet af selvmord falder - men ikke i Grønland

Walter Turnowsky Fredag, 08. februar 2019 - 08:55

Mens selvmordsraten i store dele af verden er faldet markant de sidste 15 år, så er den uformindsket høj i Grønland.

Har du brug for hjælp? Har du selvmordstanker kan du ringe til den nye centrale rådgivninggslinje Tusaannga på 80 11 80. Den har åbent alle ugens dage også i weekenden mellem 16 og 22. Der er også være mulighed for at få rådgivning på SMS. Her er nummeret 1899.

Mellem 1990 og 2016 er selvmordsraten globalt faldet med en tredjedel, viser en ny undersøgelse offentliggjort i det britiske magasin bmj.

Sammenligner man med andre lande, så ligger selvmordsraten mere end dobbelt så højt, som i de større lande, hvor selvmordsraten ellers er højest. Bmj har opgjort selvmordsraten for lande med mere end en million indbyggere, og her har Lesotho den højeste med 39,0 selvmord per 100.000 indbyggere. Herefter følger Litauen med 31,0 og Rusland med 30,6.

Tager man tallene fra Grønlands Politi og omregner dem på tilsvarende vis, så ligger selvmordsraten for Grønland på 82 i gennemsnit for perioden fra 2013 til 2017.

Til sammenligning er den globale selvmordsrate på 11,2 selvmord per 100.000 indbyggere.

Men selvom selvmordsraten falder globalt, så fastslår artiklens forfattere, at selvmord fortsat er blandt de væsentligste årsager til for tidlige dødsfald. En konklusion, der i endnu højere grad må gælde for Grønland.